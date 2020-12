Akif filmiyle geri dönmeye hazırlanan Mine Çayıroğlu yıllara meydan okuyor!

Çayıroğlu ayrıca bir müzik albümü de çıkarmıştır. Küçük yaşlarda müzik eğitimine başlayan Mine Çayıroğlu, İngiltere’deki “Guildford School of Acting” de oyunculuk eğitimine başlamadan önce ve sonra şan dersleri alarak sesini eğitti ve albümünün hazırlık aşamasını tamamladı. Mete Özgencil ile 1 yıl süren titiz çalışma sonucunda tamamlanan albüm Zümrüt Gibi adıyla 2004 yılında piyasaya çıktı. 2008 yılında müzik & film yapım şirketini kurmuştur.

28 Aralık 1977 tarihinde dünyaya gelmiştir. Çocuk yaşta, Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu romanının dizi uyarlamasında Munise karakterini canlandırmıştır. Haluk Bilginer'den oyunculuk dersleri almıştır. 1997 senesinde İngiltere'deki Guildford School of Acting 'e girmiş ve üç yıl boyunca oyunculuk eğitimi almıştır. 2000 yılında mezun olmuştur.

Çağla Şıkel'den açıklama geldi

“İyi ki bu fotoğraf çıktı karşıma. Nasıl duygulandım. Bir baktım önce… Sonra sarıldım o yaşlarıma… 21 sene önce, daha 17 yaşındayım. Yeni Türkiye güzeli seçilmişim, ilk kez giymişim pullu elbisemi. Bale temsillerinde sürdüğüm rujumu sürmüşüm, nasıl güzel nasıl heyecanlı nasıl tedirginim. Neler yaşayacağımı nelerle karşılaşacağımı bilmeden gülümserken çekilmiş bir fotoğraf. Bu çok iyi bir fırsat dedim kendime ve hemen fotoğrafı karşıma aldım. Durdum ve dedim ki: Sen her geçen gün kendini geliştiren, hiç durmayan, her daim çalışan hayata işine sahip olduklarına aşık bir kadın kendi ayakları üzerinde duran bir Anne oldun. Artık korkma her şey hayal edemeyeceğin kadar güzel oldu… Şükürler olsun”