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Akif Hamzaçebi, CHP Genel Sekreterliği görevinden istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.02.2019 18:06 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, CHP Genel Sekreterliği görevinden istifa ettiğini duyurdu.  CHP'li Akif Hamzaçebi, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, ''12 Şubat 2018 tarihinden bu yana onurla yürüttüğüm CHP Genel Sekreterliği görevinden ayrılmış bulunuyorum.

Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, CHP Genel Sekreterliği görevinden istifa ettiğini duyurdu.
CHP'li Akif Hamzaçebi, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, ''12 Şubat 2018 tarihinden bu yana onurla yürüttüğüm CHP Genel Sekreterliği görevinden ayrılmış bulunuyorum. Bundan sonraki süreçte de CHP olarak Türkiye’yi aydınlık bir geleceğe taşıma mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

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