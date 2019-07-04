"Akif Salnamesi" Mehmet Akif'in hatırasını yaşatacak

İSTANBUL (AA) - İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un hatırasını yaşatmak, örnek şahsiyetiyle yurt içinde ve dışında layıkıyla tanıtılmasını sağlamak amacıyla faaliyetler yürüten Mehmed Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı tarafından "Akif Salnamesi" adlı bir eser neşredildi.

Türk Edebiyatı Vakfı'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan vakıf başkanı Mehmet Cemal Çiftçigüzeli, onunla ilgili 13 sempozyum düzenlediklerini belirterek, "Mehmet Akif Ersoy’un şiirleri 26 dile çevrildi. Ayrıca 80 kadar kitabımız yayımlandı. Belgesel filmler çekildi. Çok güzel çalışmalar oldu. Dilerim yeni nesil de aramıza gelsin, girsin, devam etsin." diye konuştu.

Çiftçigüzeli, Mehmet Akif Ersoy'un bir diğer önemli yanının vefatından bu yana neredeyse bir asır geçmesine rağmen herkesi bir araya getirmesi olduğunu dile getirdi.

- "Salname" ile yıllık geleneği devam ettirilecek

Koleksiyoner Mehmet Ruyan Soydan, "Salname"nin yıllık anlamına geldiğini hatırlatarak, azalan yıllık geleneğini devam ettirmek adına her yıl "Akif Salnamesi" çıkarmayı planladıklarını aktardı.