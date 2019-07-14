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Akif’ten kahreden haber

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 15:01 | Son Güncelleme

Bursa’da tırla kafa kafaya çarpışan otomobilden ağır yaralı olarak kurtulan 19 yaşındaki Akif Altın, 4 günlük yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti.Olay, İznik-Bursa karayolunda 10 Temmuz 2019’da meydana geldi.

Bursa’da tırla kafa kafaya çarpışan otomobilden ağır yaralı olarak kurtulan 19 yaşındaki Akif Altın, 4 günlük yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti.
Olay, İznik-Bursa karayolunda 10 Temmuz 2019’da meydana geldi. Bursa istikametinden gelmekte olan 16 FP 389 plakalı otomobilin sürücüsü Akif Altın (19) Müşküle köyü mevkisinde önündeki aracı solladığı sırada karşı yönden gelen Mustafa Hızan (46) idaresindeki tırla kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Akif Altın ve yanında oturan Yağmur Uzun (21) araç içinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar, İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada ağır yaralanan Akif Altun, 4 gündür tedavi gördüğü Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi’nde gece saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. Tedavi altındaki Yağmur Uzun’un ise sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

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