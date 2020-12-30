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Akik taşı nedir? Anlamı ve faydaları nelerdir?

30.12.2020 18:00 | Son Güncelleme:
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Akik taşı nedir? Anlamı ve faydaları nelerdir?

Aksesuar dünyasının vazgeçilmezlerinden olan akik taşının aslında ne kadar faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Satın aldığınız taş gerçek mi sahte mi? Vücutta alerjiye sebep olur mu? Bütün sorularınızın cevapları yazımızın devamında…

Dünya üzerinde en çok rastlanan akik taşı güzelliği kadar şifalıdır. Birden fazla renk çeşidi ve her çeşidin kendine özgü faydalarıyla insan vücudunda dinginlik sağlar. Ayrıca doğal ve sahte olanlarını ayırt etmek oldukça kolaydır.

Akik Taşı Nedir?

Akik taşı, magmanın sıkışıp yapılar üzerinde kalıntı bırakması ile oluşur. Magma yeryüzüne çıkıp soğuduğu zaman çeşitli renklerde akik taşı oluşumu gerçekleşir.

Akik taşı dünya üzerinde en kolay bulunan doğal taşlardan biridir. Özellikle deniz kıyılarında, sıcak su kaynaklarının yakınlarında ve çöllerde daha çok rastlanır. Adını Sicilya’da bulunan Achates Nehri’nden alır. Yemen taşı, ölümsüz taş veya agat taşı olarak bilinir. Bilim insanları tarafından yüzyıllardır araştırılan bu taşın birçok faydası bulunur.

Akik Taşı Özellikleri Nelerdir?

Akik taşı oldukça serttir. Kolay şekil almaz. Sertlik derecesi 6 ile 7 arasındadır. Kuvars grubuna ait olan akik, ışığı geçiren yarı saydam ve kuvvetli bir taştır. Güçlü bir taş olduğu için terapilerde kullanılır. Şifalı olduğuna inanılan akik taşı, insanı ruhsal olarak sakinleştirdiğine ve strese iyi geldiğine inanılır. Serinletici bir etkisi bulunan akik taşının çöllerde susuz kalan insanlar tarafında ağıza alınıp, kısmen de olsa ağıza ferahlık verip susuzluk hissini azalttığı bilinir. Kuvars grubu taşlardan olan akik taşı aynı zamanda aslan burcunu temsil etmektedir.

Dünya’da akik taşı Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Mısır, Brezilya, Hindistan, İtalya, Meksika ve Uruguay’da çıkartılırken; Türkiye’de en çok Karadeniz Bölgesinde bulunur. Çıkarıldığı şehirler ise; Bilecik, Eskişehir, Erzurum ve Yozgat’tır. Eski zamanlarda Müslümanlar, bu taşın nazardan koruduğuna inandıkları için yüzük veya kolye olarak vücutlarında taşımışlardır. Mısırlılar, Persler ve Çinliler ise doğal afetlerden korunmak için bu taşın gücüne inanmışlar. Bazı imparatorluklarda ise bu taşın güç verdiğine inanılır, kılıç veya hançerlerde süsleme için kullanılırmış. Bir rivayete göre ise kişide nazar varsa ve üzerinde akik taşı taşıyorsa taş kırılır, kişiye nazar değmezmiş.

Bu taş doğal olduğu için anti alerjiktir, zarar vermez. Hiçbir şekilde vücutta kabarma, kızarıklık ve kaşıntı yapmaz. Akik taşları doğada pembe, sarı, beyaz, yeşil, kırmızı, kahverengi ve siyah gibi renklerde bulunur. Her rengin kendine ait özellikleri ve faydaları vardır. Akik taşının faydalarını aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

  • Pembe Akik Taşı: Aşk taşı olarak bilinir. Göz sağlığına yardımcı olur. Kan dolaşımını rahatlatır. Telefon, bilgisayar gibi teknolojik aletlerden yayılan radyasyonun zararlı etkisini azaltır. duyguları dengelemeye ve depresyonu azaltmaya yardımcı olur.
  • Sarı Akik Taşı: Cilt rahatsızlıklarına ve aknelere karşı etkilidir. Boğaz ve karaciğer rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır. Uyku sorunlarına ve heyecana engel olur.
  • Beyaz Akik Taşı : Akik taşının en doğal halidir. En çok Hindistan’da çıkartılır. Kişiye mutluluk ve huzur sağlamasıyla bilinir. Hamilelikte en ve bebeği koruma altına alır. Vücuttaki kemikleri sağlamlaştırır. Eklem ağrılarına, yorgunluğa iyi gelir. Zihni açık tutar, mantıklı düşünmeye yardımcı olur.
  • Yeşil Akik Taşı: Tansiyonu dengeler ve kan dolaşımını rahatlatır nitelikte olan bu taş rengi, en çok tercih edilen renktir. Damarlı bir desene sahiptir. Yaratıcı ve ilham verici özelliği bulunur. Bu yüzden yazarların, yönetmenlerin ve sanatla uğraşan insanların vücudunda bulundurması gereken bir taştır.
  • Kırmızı Akik Taşı: Takı sektörünün en çok tercih edilen türüdür. İç organlara ve en çok kalbe olan faydaları ile bilinir. Bu taşı üzerinde bulunduran kişinin cesaretlendiğine, özgüven kazandığına inanılır.
  • Kahverengi Akik Taşı: Bu taş en çok dekor eşyalarında ve süslemelerde kullanılır. Daha çok tesbihlerde karşımıza çıkar.
  • Siyah Akik Taşı: Akik taşları içerisinde en gösterişli olandır. Pek çok yerde kullanılır. Metabolizmayı hızlandırdığına ve kişiye cesaret verdiğine inanılır.

Akik Taşının Doğal Olduğunu Nasıl Anlarız?

Akik taşı piyasada çok fazla bulunan bir taş olduğu için bir o kadar da sahte olanlarıyla karşılaşabilirsiniz. Genellikle bir çeşit plastik sertleştirip taş şekline getirilir. Üzeri kalıcı bir boyayla boyanır ve satışa sunulur.
Taşınızın sahte olup olmadığını anlamak için ufak testler yapabilirsiniz. Bunlardan biri taşın içine bakmak/kırmaktır. İç deseni de taşın dışı gibi aynı renkte ve biçimde ise, taşınız doğal demektir. Bir diğer işlem ise sıcaklık uygulamaktır. Sahte olan taşların genelde üzeri boyanır ve parlatılır. Taşınızın bir kısmını çakmak yardımıyla ısıttığınız zaman erime veya boya akması yaşıyorsanız, taşınız sahte demektir. Doğal taşların fiziksel değişime uğraması için yüksek derece sıcaklık ve basınç gerekir. Kendi imkânlarınız dâhilinde doğal taş üzerinde değişiklik yapmak oldukça zordur.

Akik Taşı Nasıl Temizlenir?

Akik taşı enerji toplayan ve enerjiden etkilenen bir taş olduğu için sık sık temizlenmesi gerekir. Su ile ovarak temizlemek en yaygın olan temizlik türüdür. Yaklaşık 1 saat su içerisinde bırakmak ise taşın enerjisini bırakmasına yardımcı olur. Deniz suyu veya tuzlu su ile temizlenmesi de mümkündür. 1 bardak suya 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip karıştırın ve içerisine taşı koyup 1 gün bekletin. Taşınız arınmış olduğunu fark edeceksiniz.

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