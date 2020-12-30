Akik taşı nedir? Anlamı ve faydaları nelerdir?

Dünya üzerinde en çok rastlanan akik taşı güzelliği kadar şifalıdır. Birden fazla renk çeşidi ve her çeşidin kendine özgü faydalarıyla insan vücudunda dinginlik sağlar. Ayrıca doğal ve sahte olanlarını ayırt etmek oldukça kolaydır.
Akik taşı, magmanın sıkışıp yapılar üzerinde kalıntı bırakması ile oluşur. Magma yeryüzüne çıkıp soğuduğu zaman çeşitli renklerde akik taşı oluşumu gerçekleşir.
Akik taşı dünya üzerinde en kolay bulunan doğal taşlardan biridir. Özellikle deniz kıyılarında, sıcak su kaynaklarının yakınlarında ve çöllerde daha çok rastlanır. Adını Sicilya’da bulunan Achates Nehri’nden alır. Yemen taşı, ölümsüz taş veya agat taşı olarak bilinir. Bilim insanları tarafından yüzyıllardır araştırılan bu taşın birçok faydası bulunur.
Akik taşı oldukça serttir. Kolay şekil almaz. Sertlik derecesi 6 ile 7 arasındadır. Kuvars grubuna ait olan akik, ışığı geçiren yarı saydam ve kuvvetli bir taştır. Güçlü bir taş olduğu için terapilerde kullanılır. Şifalı olduğuna inanılan akik taşı, insanı ruhsal olarak sakinleştirdiğine ve strese iyi geldiğine inanılır. Serinletici bir etkisi bulunan akik taşının çöllerde susuz kalan insanlar tarafında ağıza alınıp, kısmen de olsa ağıza ferahlık verip susuzluk hissini azalttığı bilinir. Kuvars grubu taşlardan olan akik taşı aynı zamanda aslan burcunu temsil etmektedir.
Dünya’da akik taşı Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Mısır, Brezilya, Hindistan, İtalya, Meksika ve Uruguay’da çıkartılırken; Türkiye’de en çok Karadeniz Bölgesinde bulunur. Çıkarıldığı şehirler ise; Bilecik, Eskişehir, Erzurum ve Yozgat’tır. Eski zamanlarda Müslümanlar, bu taşın nazardan koruduğuna inandıkları için yüzük veya kolye olarak vücutlarında taşımışlardır. Mısırlılar, Persler ve Çinliler ise doğal afetlerden korunmak için bu taşın gücüne inanmışlar. Bazı imparatorluklarda ise bu taşın güç verdiğine inanılır, kılıç veya hançerlerde süsleme için kullanılırmış. Bir rivayete göre ise kişide nazar varsa ve üzerinde akik taşı taşıyorsa taş kırılır, kişiye nazar değmezmiş.
Bu taş doğal olduğu için anti alerjiktir, zarar vermez. Hiçbir şekilde vücutta kabarma, kızarıklık ve kaşıntı yapmaz. Akik taşları doğada pembe, sarı, beyaz, yeşil, kırmızı, kahverengi ve siyah gibi renklerde bulunur. Her rengin kendine ait özellikleri ve faydaları vardır. Akik taşının faydalarını aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:
Akik taşı piyasada çok fazla bulunan bir taş olduğu için bir o kadar da sahte olanlarıyla karşılaşabilirsiniz. Genellikle bir çeşit plastik sertleştirip taş şekline getirilir. Üzeri kalıcı bir boyayla boyanır ve satışa sunulur.
Taşınızın sahte olup olmadığını anlamak için ufak testler yapabilirsiniz. Bunlardan biri taşın içine bakmak/kırmaktır. İç deseni de taşın dışı gibi aynı renkte ve biçimde ise, taşınız doğal demektir. Bir diğer işlem ise sıcaklık uygulamaktır. Sahte olan taşların genelde üzeri boyanır ve parlatılır. Taşınızın bir kısmını çakmak yardımıyla ısıttığınız zaman erime veya boya akması yaşıyorsanız, taşınız sahte demektir. Doğal taşların fiziksel değişime uğraması için yüksek derece sıcaklık ve basınç gerekir. Kendi imkânlarınız dâhilinde doğal taş üzerinde değişiklik yapmak oldukça zordur.
Akik taşı enerji toplayan ve enerjiden etkilenen bir taş olduğu için sık sık temizlenmesi gerekir. Su ile ovarak temizlemek en yaygın olan temizlik türüdür. Yaklaşık 1 saat su içerisinde bırakmak ise taşın enerjisini bırakmasına yardımcı olur. Deniz suyu veya tuzlu su ile temizlenmesi de mümkündür. 1 bardak suya 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip karıştırın ve içerisine taşı koyup 1 gün bekletin. Taşınız arınmış olduğunu fark edeceksiniz.
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