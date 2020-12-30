Akik taşı nedir? Anlamı ve faydaları nelerdir?

Dünya üzerinde en çok rastlanan akik taşı güzelliği kadar şifalıdır. Birden fazla renk çeşidi ve her çeşidin kendine özgü faydalarıyla insan vücudunda dinginlik sağlar. Ayrıca doğal ve sahte olanlarını ayırt etmek oldukça kolaydır.

Akik Taşı Nedir?

Akik taşı, magmanın sıkışıp yapılar üzerinde kalıntı bırakması ile oluşur. Magma yeryüzüne çıkıp soğuduğu zaman çeşitli renklerde akik taşı oluşumu gerçekleşir.

Akik taşı dünya üzerinde en kolay bulunan doğal taşlardan biridir. Özellikle deniz kıyılarında, sıcak su kaynaklarının yakınlarında ve çöllerde daha çok rastlanır. Adını Sicilya’da bulunan Achates Nehri’nden alır. Yemen taşı, ölümsüz taş veya agat taşı olarak bilinir. Bilim insanları tarafından yüzyıllardır araştırılan bu taşın birçok faydası bulunur.

Akik Taşı Özellikleri Nelerdir?

Akik taşı oldukça serttir. Kolay şekil almaz. Sertlik derecesi 6 ile 7 arasındadır. Kuvars grubuna ait olan akik, ışığı geçiren yarı saydam ve kuvvetli bir taştır. Güçlü bir taş olduğu için terapilerde kullanılır. Şifalı olduğuna inanılan akik taşı, insanı ruhsal olarak sakinleştirdiğine ve strese iyi geldiğine inanılır. Serinletici bir etkisi bulunan akik taşının çöllerde susuz kalan insanlar tarafında ağıza alınıp, kısmen de olsa ağıza ferahlık verip susuzluk hissini azalttığı bilinir. Kuvars grubu taşlardan olan akik taşı aynı zamanda aslan burcunu temsil etmektedir.