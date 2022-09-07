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Akıl alır gibi değil! Bizans’ın 11 asırlık Pithos Küpünü battaniyeye sarıp kaçırmaya çalıştılar

07.09.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da meydana gelen hırsızlık olayında 2 şahıs battaniyeye içine sardıkları bin 200 yıllık tarihi eser küpü aracın ön koltuğuna koyarak çalmaya kalktı. Ekiplerin fiziki ve teknik takibi sonucu yakalanan kişiler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Çalınan küpün Bizans dönemine ait tarihi eser olduğu belirtilirken şüphelilerin, Pithos Küpünü aracın arka koltuğuna sığdıramadıkları için battaniyeye sarıp ön koltuğa koydukları öğrenildi.

Akıl alır gibi değil! Bizans’ın 11 asırlık Pithos Küpünü battaniyeye sarıp kaçırmaya çalıştılar

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekipleri, 2 şahsın tarihi eser satışı yapmak için nakil yapacağı bilgisine ulaştı. Aksaray’dan Konya’ya tarihi eser nakli gerçekleşeceğini öğrenen jandarma ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı araştırmada 2 şahsın kimliğini tespit etti. Tespit edilen Ali E. (40) ve Seyit Ali B. (45) isimli şahıslar jandarma ekiplerince teknik ve fiziksel takibe alındı. Bir süre yapılan takibin ardından şahısların araçla tarihi eseri nakletmek üzere yola çıkmasıyla operasyon için düğmeye basıldı. Aksaray - Konya Karayolu Eşmekaya Kavşağında durdurulan otomobilde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

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ARKA KOLTUĞA SIĞMAYINCA ÖN KOLTUĞA KOYMUŞLAR

Araçta yapılan aramada jandarma ekipleri, ön koltuğa battaniyeye sarılı halde bir küp ele geçirdi. Jandarma tarafından titizlikle araçtan indirilen küpün uzmanların yaptığı incelemede, Pithos adı verilen küpün Bizans dönemine ait yaklaşık bin 200 yıllık olduğu tespit edildi. O dönemlerde Pithos Küpünün sıvı maddelerin muhafazası için kullanıldığı bildirildi. Üzerinde haç işareti bulunan küp jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alınarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, Pithos Küpünü aracın arka koltuğuna sığdıramadıkları için battaniyeye sarıp ön koltuğa koydukları öğrenildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli ise sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray
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