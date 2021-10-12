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  4. Akıl alır gibi değil! Hintli adam eşini kobraya boğdurtup öldürdü

Akıl alır gibi değil! Hintli adam eşini kobraya boğdurtup öldürdü

12.10.2021 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın Kerala eyaletindeki bir kişi eşini kobra yılanına boğdurarak öldürdü. Adamın daha önce de eşini yine yılanla öldürmek istediği ancak istediğini gerçekleştiremediği belirtildi. Adamın, Hint kobrasını bin 300 dolara kiraladığı öğrenildi.

Akıl alır gibi değil! Hintli adam eşini kobraya boğdurtup öldürdü

Hindistan’ın güney Kerala bölgesinde Sooraj adındaki Hintli adam, eşi Uthra’yı uykusunda kobra yılanına boğdurarak ölmesine neden oldu.

Daha önce de iki kez eşini yılanlara boğdurma girişiminde bulunduğu öğrenilen Sooraj'ın cinayet, cinayete teşebbüs, zehirle yaralamaya neden olmak ve suç delilinin kaybolmasına neden olmak gibi cezalardan yargılanacağı belirtildi.

TELEFONUNDAN YILAN ARAMASI YAPMIŞ

Görgü tanığı olmadığı için polis, ikinci dereceden ve teknik delillere başvurmak zorunda kaldı. Doğal olarak ısırıldığında ve uyarıldığında ısırık izleri arasındaki farkı göstermek için ise bir yılan test yapıldı. Polis ayrıca Sooraj'ın cep telefonundan kobra ve engerek aradığını gösteren kanıtlar topladı.

Karısını öldürmekten suçlu ilan edilmeden dakikalar önce ise Sooraj, "Söyleyecek bir şeyim yok" dedi. Tutuklanmasının ardından ise eşini uyku haplarıyla uyuşturduğunu ve ardından onu ısıran kobrayı üzerine bıraktığını söyledi.

KOBRAYI KİRALAMIŞ

Yürütülen soruşturmanın ardından daha önce de, Mart 2020’de Sooraj’ın bir engerek yılanı alıp eşini ısırmasını sağladığı fakat kadının hayatta kaldığı öğrenildi.

Sooraj’ın bu son denemesinde başka bir satıcıdan zehirli bir Hint kobrasını bin 300 dolara kiraladığı anlaşıldı. Savcılığa göre, Sooraj Ocak 2020'den itibaren çevrimiçi olarak engerek aramaya başladı.

Öldürülen kadının ailesi, damatlarının düşük maaş aldığını ve kızlarını öldürüp mal varlığını üzerine geçirdikten sonra başka bir kadınla evlenmeyi planladığını iddia etti.

PİŞMANLIK DUYMADIĞI İDDİA EDİLDİ

Bölgede 15 yıldır yılan ısırmasına rastlanmadığını söyleyen adli makamlar, eşini öldüren adamın en ufak bir pişmanlık göstermediği ve en yüksek cezaya çarptırılması gerektiğini belirtti.


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hindistan cevizi yağı
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