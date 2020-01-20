Kartopu oynarken vücudunda yaralar oluşmuştu! Akılalmaz iddia...

Afyonkarahisar’da iki okul öğrencilerinin ortak olarak kullandığı bahçede kartopu oynarken akıl almaz bir şekilde vücutlarında yanık oluşan 9 çocuktan 2’sinin tedavisi Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde sürerken, çocuklardan biri ailesi kendi imkânları ile Eskişehir Osmangazi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne nakil oldu.

Hala patolojik örnek alınmadı!

Eskişehir Osmangazi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tetkikleri süren çocuktan ve diğer çocuktan şimdiye kadar patolojik örnek alınmadığı öğrenilirken, aileler bu duruma tepki gösterdi.