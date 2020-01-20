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  4. Kartopu oynarken vücudunda yaralar oluşmuştu! Akılalmaz iddia...

Kartopu oynarken vücudunda yaralar oluşmuştu! Akılalmaz iddia...

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 14:56 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da kartopu oynarken vücudunda yanık olan 2 çocuk tedaviye alınmıştı. 9 çocuktan 2'sinin vücudunda oluşan yaralarla ilgili hastaneden sonuç beklenirken, yaradan hala patolojik örnek alınmadığı ortaya çıktı.

Afyonkarahisar’da iki okul öğrencilerinin ortak olarak kullandığı bahçede kartopu oynarken akıl almaz bir şekilde vücutlarında yanık oluşan 9 çocuktan 2’sinin tedavisi Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde sürerken, çocuklardan biri ailesi kendi imkânları ile Eskişehir Osmangazi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne nakil oldu.

Hala patolojik örnek alınmadı!

Eskişehir Osmangazi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tetkikleri süren çocuktan ve diğer çocuktan şimdiye kadar patolojik örnek alınmadığı öğrenilirken, aileler bu duruma tepki gösterdi.
Öte yandan çocukları yakan maddenin ne olduğu ise halen bilinmezken, Ankara’ya gönderilen numune sonuçlarının beklenildiği bildirildi. Aileler çocukların kıyafetlerini ısrarla polise vermek istediklerini, ancak böyle bir talimat gelmediği için kıyafetlerin kabul edilmediğini ileri sürdüler. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
patolojik örnek kartopu Afyonkarahisar Yara

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