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Akıl almaz kaza

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 10:44 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde üzerine televizyon devrilen çocuk hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, Halfeti ilçesine bağlı Argıl Mahallesi’nde meydana geldi.

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde üzerine televizyon devrilen çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Halfeti ilçesine bağlı Argıl Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 1,5 yaşındaki Elçin Bozduman, odada yalnızken oynadığı sırada sehpanın üzerindeki televizyon üzerine düştü. Televizyonun altında kalan Elçin’i yakınlarının fark etmesiyle olay yerine 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı. Ambulansla Halfeti Devlet Hastanesine götürülen Elçin Bozduman, acil serviste doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Elçin’in cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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