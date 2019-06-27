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Akıl almaz ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 15:26 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesinde, balkonda oturan bir kişi, sokakta iki aile arasındaki kavga esnasında pompalı tüfekle havaya ateş edilmesi neticesinde hayatını kaybetti.

Akıl almaz ölüm

Bursa’nın İznik ilçesinde, balkonda oturan bir kişi, sokakta iki aile arasındaki kavga esnasında pompalı tüfekle havaya ateş edilmesi neticesinde hayatını kaybetti. İlçede ayakkabı boyacılığı yapan şahsın cesedini ertesi gün komşuları buldu.
İlginç olay 3 gün önce meydana geldi. Selçuk Mahallesi Barış Sokak’ta oturan Ercan Atar, komşuları ile tartıştı. Havaya rastgele ateş açan Atar’ın tüfeğinden çıkan saçmalar, hiçbir şeyden habersiz evinin balkonunda oturan 50 yaşındaki İlkin Demir’in göğsüne isabet etti. İlçede ayakkabı boyacılığı yapan Demir’den haber alamayan komşuları, eve girdiklerinde, talihsiz adamın cansız bedeni ile karşılaştı.
İhbar üzerine olay yerine polis geldi. Evde yapılan incelemenin ardından şüpheli ölüm olarak savcılık talimatı ile adli tıp morguna kaldırılan Demir’in yapılan incelemesinde göğsünde saçma yarasına rastlanıldı. Vurularak öldüğü tespit edilen Demir’in katil zanlısı polisin titiz çalışması sonucu kısa sürede bulundu.
O gece sokakta Ercan Atar’ın (39) pompalı tüfekle havaya rastgele ateş açtığını tespit eden polis, zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan araştırmada Demir’i vuran saçmaların Atar’ın tüfeğinden çıktığı belirlendi. Dün adliyeye sevkedilen Ercan Atar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akıl almaz ölüm

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