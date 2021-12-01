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  4. Akıl almaz sahtekârlık! Korona yardımları ile Lamborghini aldı, striptiz kulüplerinde gününü gün etti

Akıl almaz sahtekârlık! Korona yardımları ile Lamborghini aldı, striptiz kulüplerinde gününü gün etti

01.12.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Texas eyaletinde sahte belgelerle devletten aldığı 1.6 milyon dolarlık koronavirüs yardımı ile kendine Lamborghini marka araç alan şahsa 9 yıl hapis cezası verildi.

Akıl almaz sahtekârlık! Korona yardımları ile Lamborghini aldı, striptiz kulüplerinde gününü gün etti

ABD’nin Texas eyaletinde yaşayan 30 yaşındaki Lee Price, hazırladığı sahte belgelerle devletten 1.6 milyon dolarlık koronavirüs yardımı aldı.

Yetkililerin belgelerde usulsüzlük yaptığı tespit edilen şahsın devletten aldığı yardım paralarını striptiz kulüplerinde harcayarak kendisine lüks markaların saatlerini, kıyafetlerini aldığı ortaya çıktı.

DOLANDIRICILIK VE KARA PARA AKLAMA

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kendisine Lamborghini marka araç da aldığı belirlenen Price, eylül ayında yapılan duruşmada dolandırıcılık ve kara para aklamaktan suçlu bulundu. Price’a 9 yıl hapis cezası verildi. Ayrıca Price’a verilen 1.6 milyon dolarlık kredinin 700 bin dolarına el konulduğu açıklandı.

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(İHA)


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