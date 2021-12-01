Akıl almaz sahtekârlık! Korona yardımları ile Lamborghini aldı, striptiz kulüplerinde gününü gün etti

ABD’nin Texas eyaletinde yaşayan 30 yaşındaki Lee Price, hazırladığı sahte belgelerle devletten 1.6 milyon dolarlık koronavirüs yardımı aldı.

Yetkililerin belgelerde usulsüzlük yaptığı tespit edilen şahsın devletten aldığı yardım paralarını striptiz kulüplerinde harcayarak kendisine lüks markaların saatlerini, kıyafetlerini aldığı ortaya çıktı.

DOLANDIRICILIK VE KARA PARA AKLAMA

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kendisine Lamborghini marka araç da aldığı belirlenen Price, eylül ayında yapılan duruşmada dolandırıcılık ve kara para aklamaktan suçlu bulundu. Price’a 9 yıl hapis cezası verildi. Ayrıca Price’a verilen 1.6 milyon dolarlık kredinin 700 bin dolarına el konulduğu açıklandı.

(İHA)



