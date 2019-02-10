‘Akil İnsanlar’dan Leyla Güven Çağrısı

Güven’i yaklaşık yarım saat ziyaret eden heyet, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Güven’nin eylemine yeterli duyarlılık gösterilmediğini söyleyen, İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, ”Türkiye’de kanunlar herkese eşit uygulanmalı. Türkiye’de hiçbir tutuklu ve hükümlü üzerinden katı tecrit uygulanmamalı. Devlet ve hükûmet yetkililerine bunu her fırsatta hatırlatıyoruz. Burası bir kanun devletiyse herkes kanunlara uymalıdır. Bugünkü ziyaretimiz Leyla Hanımın bu duruşu bütün dünya tarafından görülmeli duyulmalı. Belki ona bir katkı olur diye buradayız. Biz yaşamdan, sağlıktan yanayız. Kendisini sağlıklı bir şekilde aramızda görmek isteriz. Bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz. Umuyorum bu sese kulak verilir, tecrit kaldırılır” dedi.

Sorunu iletmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediğini açıklayan Türkdoğan, ”Cezaevlerindeki tecrit sorununu bu konudaki istekleri iletmeye devam ediyoruz. Sayın adalet bakanı ile görüşmüştük, ilk fırsatta sayın cumhurbaşkanı ile de görüşmek isteriz. Bu sorunu çözmek bize göre çok kolay. Belki bir yanı siyaseti ilgilendirebilir ama bir tarafı bize göre tamamen hukuki talep. Tecrittin kalkmasını istemek ve infaz yasasının İmralı’da uygulanmasını istemek kadar yasal bir talep olamaz. Bu talebin yerine getirilmesini sağlamak hükümet bakımından oldukça kolaydır” diye konuştu.

Gazeteci Yazar Ali Bayramoğlu ise Güven’in sembol haline geldiğini söyledi. Bayramoğlu,” Üç aydır bedenini inancı ve bazı siyasi talepleri için ortaya koyuyor. Ne yazık ki içinde bulunduğumuz iklimde, inanılmaz bir duyarlılık, farkında olmama, vicdansızlık hali var. Bu her aklıselim insanı, demokrasiden nasibini almış insanı öfkelendirmeli. Leyla hanım bu açıdan sembol olmaya başladı. Hem mücadelenin hem duyarsızlığın ne aşamaya gelebileceğinin sembolü” diye konuştu.