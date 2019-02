‘Akil İnsanlar’dan Leyla Güven Çağrısı

Güven’i yaklaşık yarım saat ziyaret eden heyet, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Güven’nin eylemine yeterli duyarlılık gösterilmediğini söyleyen, İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, ”Türkiye’de kanunlar herkese eşit uygulanmalı. Türkiye’de hiçbir tutuklu ve hükümlü üzerinden katı tecrit uygulanmamalı. Devlet ve hükûmet yetkililerine bunu her fırsatta hatırlatıyoruz. Burası bir kanun devletiyse herkes kanunlara uymalıdır. Bugünkü ziyaretimiz Leyla Hanımın bu duruşu bütün dünya tarafından görülmeli duyulmalı. Belki ona bir katkı olur diye buradayız. Biz yaşamdan, sağlıktan yanayız. Kendisini sağlıklı bir şekilde aramızda görmek isteriz. Bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz. Umuyorum bu sese kulak verilir, tecrit kaldırılır” dedi.

Gazeteci Yazar Ali Bayramoğlu ise Güven’in sembol haline geldiğini söyledi. Bayramoğlu,” Üç aydır bedenini inancı ve bazı siyasi talepleri için ortaya koyuyor. Ne yazık ki içinde bulunduğumuz iklimde, inanılmaz bir duyarlılık, farkında olmama, vicdansızlık hali var. Bu her aklıselim insanı, demokrasiden nasibini almış insanı öfkelendirmeli. Leyla hanım bu açıdan sembol olmaya başladı. Hem mücadelenin hem duyarsızlığın ne aşamaya gelebileceğinin sembolü” diye konuştu.

78’liler Vakfı Başkanı Celalettin Can ise eylemin sadece Öcalan’ı ilgilendirmediğini söyledi. Can şöyle konuştu; ”Leyla Hanım 95 gündür açlık grevinde tehlike sınırlarını aşmış durumda. Bir milletvekili 95 gündür açlık grevinde duyarsızlık ziyadesiyle had safhada. Hükümette Leyla hanım için duyarlılık söz konusu değil. Ama Leyla hanımın direnişi topluma bayrak olmaya başladı. Çeşitli sesler duyulmaya başladı. Tek başına Öcalan’a karşı eylem hali olmaktan çıktı.”

Türkiye’nin Afrin’e düzenlediği operasyona tepki gösteren sosyal medya paylaşımları nedeniyle geçen yıl tutuklanan Güven, Abdullah Öcalan’ın kimseyle görüştürülmemesine tepki amacıyla, 7 Kasım 2018’de açlık grevine başladığını duyurmuştu. Geçen ayki duruşmada tahliye edilen Güven, eylemi evinde sürdürüyor. Güven, Öcalan’ın kardeşiyle görüşmesine rağmen eyleme son vermedi.