Akıl sağlığı sorunları yaşayan arkadaşınıza nasıl yardımcı olabilirsiniz?

Zihinsel sağlık sorunları yaşayan biriyseniz, yardım istemek dünyanın en zor şeyi gibi görünebilir.

Yardım istemeyi başardınız diyelim, alacağınız karşılığın da ihtiyaçlarınıza uygun olacağının hiçbir garantisi yok.

BBC'ye konuşan doktorlar, zihinsel sağlık sorunları olan çocukların, genel olarak bir kriz ortaya çıkana hatta bazen intihar eğilimi gösterene kadar tedavi görmediklerini söylüyorlar.

BBC'nin araştırma programı Panorama'nın ele geçirdiği bir mektup, İngiltere'nin en az bir bölgesinde çocuk ve ergenlere sağlanan zihinsel sağlık hizmetlerinin kısıtlandığını ortaya koydu.

Kuşkusuz bu tür sorunları yaşayan birçok kişi, önce arkadaşlarından ve ailesinden yardım istiyor. Aslında bunu başarabilmek bile büyük bir adım sayılabilir.

Eğer bir arkadaşınızın akıl sağlığı sorunları yaşadığını düşünüyorsanız, yapabileceğiniz en faydalı şeyler neler olabilir?

14 yaşından bu yana zihinsel sağlık sorunlarıyla boğuşan ve şizoafektif bozukluk tanısıyla yıllarını hastanelerde geçiren Laura Nutall şimdi 28 yaşında ve zihin sağlığı uzmanı bir hemşire. Bu konudaki bazı tavsiyeleri BBC Newsbeat programı için şöyle sıralıyor: