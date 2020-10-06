Akıl sağlığı sorunları yaşayanlar 60 ülkede zincirleniyor, koronavirüs hizmetleri aksatıyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), akıl sağlığı sorunları yaşayanların 60 ülkede zincire vurulduğunu açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise çoğu ülkede koronavirüsün akıl sağlığı hizmetlerini olumsuz etkilediğini açıkladı.

HRW'nun raporuna göre aralarında Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika kıtalarında 10 yaşındaki çocuklardan kadın ve erkeklere kadar çok sayıda akıl sağlığı sorunu yaşayan kişi, bazen yıllarca zincire vuruluyor ve çok küçük mekanlarda kalmaya zorlanıyor.

Bunlardan bazıları aileleri tarafından bu muameleye maruz kalırken bazıları da devlet kurumlarında maruz kalıyor.

Bu kişilerin pek çoğu aynı küçük alanda uyku, yemek ve dışkılama gibi ihtiyaçlarını gidermeye zorlanıyor.

Bazı dini veya özel kurumlar, kişileri çeşitli maddeler almaya veya oruç tutmaya zorluyor, cinsel veya fiziksel şiddete maruz bırakıyor.

HRW'ya konuşan Kenya'dan Paul adlı bir kişi "Beş yıldır zincirlenmiş durumdayım. Zincir çok ağır. Bu yaptıkları doğru değil, beni üzüyor" diyor ve ekliyor:

"Küçük bir odada yedi adamla birlikteyim. Kıyafet giymeme izin verilmiyor, yalnızca iç çamaşırı giyebiliyoruz. Sabahları yulaf lapası yiyorum ve akşam şanslıysam ekmek veriliyor. Ama her akşam değil."