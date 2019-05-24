HABER

Akıl sağlığını kaybettiren polis dayağına 2'şer bin TL ceza -ARŞİV

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 13:40 | Son Güncelleme

ERZURUM'da kapalı alanda sigara içtiği için çıkan tartışmaya müdahale eden polis tarafından dövülen voleybol antrenörü ve öğretmen Sinan Erhan'ın (45) cezai ehliyetini kaybettiği ortaya çıktı.

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM'da kapalı alanda sigara içtiği için çıkan tartışmaya müdahale eden polis tarafından dövülen voleybol antrenörü ve öğretmen Sinan Erhan'ın (45) cezai ehliyetini kaybettiği ortaya çıktı. Mahkeme, şikayetçi oldukları Erhan'ın ailesinin başvurusu üzerine sanık olan 2 polis memurunu, 'zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması' suçundan 2'şer bin TL adli para cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanması 5 yıl süreyle geri bırakıldı. 11 Nisan 2017 günü saat 22.30'da Yakutiye ilçesindeki bir işletmede yaşanan olay iddialara göre şöyle meydana geldi; Kapalı alanda sigara yakan Sinan Erhan'ı, işyeri çalışanları uyardı. Erhan ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Polise haber verildi. İddialara ve işyerindeki güvenlik kameralarının kayıtlarına göre, gelen 3 polisten biri Sinan Erhan'ın gözüne biber gazı sıktı. Diğer ikisi de yere yatırıp, kelepçe takmaya çalıştı. Bu sırada olay yerine takviye polis ekipleri gelirken, yerde yatan Sinan Erhan tekmelere maruz kaldı. HASTALIĞI TETİKLENDİ Başına aldığı darbelerle fenalaşan Erhan, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. 1999 yılında Siirt’te vatani görevini yaparken psikolojik rahatsızlık geçirmesi nedeniyle tedavi gördüğü belirlenen Erhan, psikiyatri kliniğine yatırıldı. Rahatsızlığı tekrarlayan Erhan, ataklar geçirdi. 6 gün sonra da Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edidi. 1 ay burada yattıktan sonra taburcu edilen Sinan Erhan'ın ailesi, polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. POLİSLER ŞİKAYETÇİ OLDU Polislerin şikayeti üzerine Sinan Erhan hakkında Erzurum 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 3 yıla, 'hakaret' suçundan da 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Erhan ifadesinde nargile içilen ortamda kendisinin de sigara yaktığını anlatarak, "Beni polis aracının arkasına bindirmeye çalıştılar. Ben de 'Terörist miyim?' dedim. Polis memuru bana 'Artistlik yapma lan' dedi. Polislerden Ö.A. telsizle kafama vurarak, beni etkisiz hale getirdi. Direnmem ve küfür etmem söz konusu değil. Mağdur olan benim ancak sanık oldum. Tomografiye bile beni kelepçe ile soktular" dedi. Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi mahkemeye gönderdiği 13 Aralık 2017 tarihli raporda, sanığın cezai ehliyeti olmadığını bildirildi. Mahkeme de raporu dikkate alarak, Erhan'a 'hakaret' suçundan ceza verilmesine yer olmadığı yönünde karar verdi. 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan ise 'delil yetersizliği' gerekçesiyle beraat ettirdi. ŞİKAYETÇİ POLİSLER SANIK OLDU Ailenin yaptığı şikayet üzerine de 3 polis memurundan ikisi olan Ö.Ç.(32) ve Ö.A.(29) hakkında 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 'Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması' suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapisleri istenen polisler, suçlamaları kabul etmedi. AVUKAT: HAFIZASINI KAYBETTİ Erhan'ın avukatı ise müvekkilinin dayak nedeniyle tanınmaz hale geldiğini ve cezai ehliyetini engeller derecede hafıza kaybı yaşadığını artık öğretmenlik mesleğini yapamadığını ileri sürdü. Mahkeme polis memurları Ö.Ç. ve Ö.A.'ya 'zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması' suçundan ayrı ayrı 2 bin TL adli para cezası verdi. Ceza hükmün açıklanmasının geri bırakılması kapsamında 5 yıl süreyle geri bırakıldı.

Mersin'de şoke eden olay! 6 kişiyi hamile bırakma vaadiyle kandırıp... Mersin'de şoke eden olay! 6 kişiyi hamile bırakma vaadiyle kandırıp...
Sümela Manastırı'nda 360 tonluk kaya yerinde sabitlendiSümela Manastırı'nda 360 tonluk kaya yerinde sabitlendi
Duvara tırmanırken düşen Alperen'in koluna, demir saplandıDuvara tırmanırken düşen Alperen'in koluna, demir saplandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.