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Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası Bursa'da yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 15:30 | Son Güncelleme

Çocukların düşünen, üreten ve karşılaştıkları problemlere çözümler bulabilen bireyler olarak yetişmesi amacıyla düzenlenen şampiyona 27-28 Nisan'da Bursa'da gerçekleştirilecek

Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamındaki Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası Bursa'da yapılacak.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde başlayacak ve 9-14 yaş aralığındaki tüm öğrencilerin katılabileceği yarışmalarda dereceye girenler il finallerine katılmaya hak kazanacak.

5 Nisan'a kadar gerçekleştirilecek il finallerinde başarılı olan öğrenciler ise 27-28 Nisan'da Bursa'da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezindeki Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Öğrenciler, "Mangala", "Q-Bitz", "Equilibrio", "Pentago", "Kulami" ve "Reversi" olmak üzere 6 kategoride yarışacak.

Çocukların düşünen, üreten ve karşılaştıkları problemlere çözümler bulabilen bireyler olarak yetişmesi, öğrencilerin yeteneklerinin bireysel ve grup oyunları ile geliştirilmesi hedeflenen Akıl ve Zeka Oyunları Şampiyonasıyla, öğrencilerin sosyal gelişimlerinin desteklenmesi ve kendilerini ifade edebilme fırsatının sunulması, akıl ve zeka oyunları ile vakitlerini daha verimli geçirmelerinin sağlanması amaçlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası Bursa

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