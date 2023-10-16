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  4. Akılalmaz 'altın' tuzağı! Mağdurları 49 bin lira ve 1500 dolar dolandırdı

Akılalmaz 'altın' tuzağı! Mağdurları 49 bin lira ve 1500 dolar dolandırdı

16.10.2023 15:15 | Son Güncelleme:
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İstanbul'un farklı ilçelerinde, külçe altın görünümlü çakmakları gerçek gibi satarak haksız kazanç elde eden şüpheli yakalandı. 49’u nitelikli dolandırıcılıktan 70 suç kaydı olduğu belirlenen şüphelinin, sahte ürün satışıyla mağdurları 49 bin lira ve 1500 dolar dolandırdığı anlaşıldı.

Akılalmaz 'altın' tuzağı! Mağdurları 49 bin lira ve 1500 dolar dolandırdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Ekim'de Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde A.K’yi inandırarak külçe altın görünümlü çakmağı 18 bin 200 liraya satan şüpheli hakkında çalışma başlattı.

ÇAKMAKLARI GERÇEK ALTIN GİBİ SATMAYA ÇALIŞTI

Ekipler, yürürken A.K'nin yanına gelen şüphelinin, yabancı uyruklu olduğunu ve kuyumculuk yaptığını söyleyerek elindeki külçe altın görünümlü çakmakları gerçek altın gibi satmaya çalıştığını, bu sırada başka bir şüphelinin güven kazanmak amacıyla yanlarına gelerek para karşılığında külçeyi satın aldığını belirledi.

Olaya ilişkin araştırma başlatan ekipler, şüpheli M.P'nin aynı yöntemle farklı tarihlerde Arnavutköy, Başakşehir, Güngören ve Kadıköy'de dolandırıcılık yaptığını tespit etti.

49 BİN LİRA VE 1500 DOLAR HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİ

M.P'nin sahte ürün satışıyla mağdurları 49 bin lira ve 1500 dolar dolandırdığı anlaşıldı. 49’u nitelikli dolandırıcılıktan 70 suç kaydı olduğu belirlenen M.P, Güngören ilçesinde yakalandı.

M.P'ye 5 ayrı "nitelikli dolandırıcılık" suçundan sevk edildiği adliyede, adli kontrol hükümleri uygulandı. (AA)

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