HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Akılalmaz anlar! İstanbul'un orta yerinde 3 bin dolarlık sevgili oyunu

Akılalmaz anlar! İstanbul'un orta yerinde 3 bin dolarlık sevgili oyunu

17.01.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kağıthane'de sevgili iki genç, iş yeri önünde gördükleri 3 bin dolar değerindeki köpeği severek geldikleri araca bindirdiler. Köpeğinin çalındığını kamera görüntülerini izleyince anlayan köpeğin sahibi ihbarda bulundu. Gözaltına alınan sevgili çift, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Akılalmaz anlar! İstanbul'un orta yerinde 3 bin dolarlık sevgili oyunu

Olay, İstanbul Kağıthane'de yaşandı. Sevgili iki genç, sahibi tarafından işyerinin önüne bırakılan 3 bin dolar değerindeki “Badem” isimli Shiwawa cinsi köpeği severek çaldı. Köpeğinin çalındığını görüntüleri izleyince anlayan köpeğin sahibi ihbarda bulundu. Gözaltına alınan iki genç serbest bırakılırken köpek ise sahibine teslim edildi.

SEVME BAHANESİYLE KÖPEĞİ ÇALDILAR

Kağıthane Ortabayır Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yatak satın almak için cadde üzerindeki bir işyerinin önüne gelen Nevzat K., yaklaşık 7 yıldır sahibi olduğu 3 bin dolar değerindeki “Badem” isimli Shiwawa cinsi köpeğini dükkanın önüne bıraktı. Bir süre sonra kapalı kasa bir minibüsten inen sevgili çift, yürüyerek işyerinin önüne geldi. Buradaki köpeği gören genç kız, köpeği kucağına alarak sevmeye başladı. Sonrasında genç kız etrafına baktıktan sonra sevgilisi ise köpeği severek götürerek geldikleri araca bindi.

AW518734_03

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEYİNCE KÖPEĞİN ÇALINDIĞINI ANLADI

Olayın ardından iş yerinden çıkan Nevzat K. köpeğine seslenerek aramasına rağmen bulamadı. Bunun üzerine işyerinin güvenlik kamera görüntülerine bakan K., köpeğinin iki genç tarafından çalındığını gördü. Bunun üzerine Nevzat K., köpeğinin çalındığını düşünerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, görüntülerden yola çıkarak önce gençlerin bindiği minibüsün plakasını tespit etti.

AW518734_06

GÖZALTINA ALINDILAR

Plakayı sorgulayan Kağıthane polisi, şahısların Yahya Kemal Mahallesi’nde bir sokaktaki binada yaşadıklarını belirledi. Bunun üzerine eve giden ekipler, Furkan Ü. ile sevgilisi Sena Gözde K.’yı yakaladı. Çaldıkları köpeğe de el koyan polis ekipleri, sevgili çifti gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyette ifadeleri alınarak “hayvan hırsızlığı” suçundan adli işlemleri yapılan çift, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Köpek ise sahibi Nevzat K.’ya teslim edildi.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gören gözlerine inanamadı! Taksim Meydanında dolaştırdıGören gözlerine inanamadı! Taksim Meydanında dolaştırdı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Dilara Yıldız cinayetinde flaş gelişme! İkisinin de telefonları...Dilara Yıldız cinayetinde flaş gelişme! İkisinin de telefonları...
Anahtar Kelimeler:
Kağıthane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika… Emekli maaşı bin 150 TL, ikramiye 37 bin TL yükselecek!

Son dakika… Emekli maaşı bin 150 TL, ikramiye 37 bin TL yükselecek!

Altın fiyatı iki kritik veriye odaklandı!

Altın fiyatı iki kritik veriye odaklandı!

Füzeler peş peşe ateşlendi

Füzeler peş peşe ateşlendi

Otel odasında hemşirenin cansız bedeni bulundu

Otel odasında hemşirenin cansız bedeni bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'a gidiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'a gidiyor!

MHP'li meclis üyesinin acı günü: Kızı sobadan sızan gazla zehirlenerek hayatını kaybetti

MHP'li meclis üyesinin acı günü: Kızı sobadan sızan gazla zehirlenerek hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

81 ile yazı gönderildi! Aşısızlarla ilgili flaş karar

81 ile yazı gönderildi! Aşısızlarla ilgili flaş karar

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Hastanede skandal şakalaşma! Hastaları nefessiz bıraktı…

Hastanede skandal şakalaşma! Hastaları nefessiz bıraktı…

Erdoğan "Yüzde 36" demişti! Böyle aştılar

Erdoğan "Yüzde 36" demişti! Böyle aştılar

100 erkekte denendi cinsel hayata olan etkisi inanılmaz

100 erkekte denendi cinsel hayata olan etkisi inanılmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.