Akılalmaz anlar! İstanbul'un orta yerinde 3 bin dolarlık sevgili oyunu

Olay, İstanbul Kağıthane'de yaşandı. Sevgili iki genç, sahibi tarafından işyerinin önüne bırakılan 3 bin dolar değerindeki “Badem” isimli Shiwawa cinsi köpeği severek çaldı. Köpeğinin çalındığını görüntüleri izleyince anlayan köpeğin sahibi ihbarda bulundu. Gözaltına alınan iki genç serbest bırakılırken köpek ise sahibine teslim edildi.

SEVME BAHANESİYLE KÖPEĞİ ÇALDILAR

Kağıthane Ortabayır Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yatak satın almak için cadde üzerindeki bir işyerinin önüne gelen Nevzat K., yaklaşık 7 yıldır sahibi olduğu 3 bin dolar değerindeki “Badem” isimli Shiwawa cinsi köpeğini dükkanın önüne bıraktı. Bir süre sonra kapalı kasa bir minibüsten inen sevgili çift, yürüyerek işyerinin önüne geldi. Buradaki köpeği gören genç kız, köpeği kucağına alarak sevmeye başladı. Sonrasında genç kız etrafına baktıktan sonra sevgilisi ise köpeği severek götürerek geldikleri araca bindi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEYİNCE KÖPEĞİN ÇALINDIĞINI ANLADI

Olayın ardından iş yerinden çıkan Nevzat K. köpeğine seslenerek aramasına rağmen bulamadı. Bunun üzerine işyerinin güvenlik kamera görüntülerine bakan K., köpeğinin iki genç tarafından çalındığını gördü. Bunun üzerine Nevzat K., köpeğinin çalındığını düşünerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, görüntülerden yola çıkarak önce gençlerin bindiği minibüsün plakasını tespit etti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Plakayı sorgulayan Kağıthane polisi, şahısların Yahya Kemal Mahallesi’nde bir sokaktaki binada yaşadıklarını belirledi. Bunun üzerine eve giden ekipler, Furkan Ü. ile sevgilisi Sena Gözde K.’yı yakaladı. Çaldıkları köpeğe de el koyan polis ekipleri, sevgili çifti gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyette ifadeleri alınarak “hayvan hırsızlığı” suçundan adli işlemleri yapılan çift, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Köpek ise sahibi Nevzat K.’ya teslim edildi.

Kaynak: İHA

