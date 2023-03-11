Akılalmaz anlar! Kelepçeler çıkarıldıktan hemen sonra böyle firar etti
Mynet Haber
24 dakika önce
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ABD’nin Oregon eyaletinde bir zanlı, mahkeme salonunda ayağındaki kelepçelerin çıkarılmasının ardından adliyeden koşarak kaçtı. Zanlı 2 saat sonra, girdiği binadaki bir dairede ihbar üzerine yakalanarak yeniden hapishaneye gönderildi.
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