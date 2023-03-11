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Akılalmaz anlar! Kelepçeler çıkarıldıktan hemen sonra böyle firar etti

Mynet Haber

Mynet Haber

24 dakika önce

ABD’nin Oregon eyaletinde bir zanlı, mahkeme salonunda ayağındaki kelepçelerin çıkarılmasının ardından adliyeden koşarak kaçtı. Zanlı 2 saat sonra, girdiği binadaki bir dairede ihbar üzerine yakalanarak yeniden hapishaneye gönderildi.

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