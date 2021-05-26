Akılalmaz dolandırıcılık! Cep telefonlarına gönderdiği linkle banka hesaplarını boşalttı

6 ilde 10 kişinin 34 bin 540 lirasını dolandırdığı tespit edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Z.Ş. (37) isimli mağdurun cep telefonuna SMS olarak bir link geldiğini, bu linke tıkladıktan sonra telefonunun kontrolünü kaybettiğini, olaydan şüphelenip müşterisi olduğu bankayla görüştüğünde hesabından bilgisi dışında QR kod kullanılarak 3 bin 650 TL para çekildiğini öğrendiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

6 FARKLI İLDE 10 KİŞİYİ DAHA DOLANDIRDI

Harekete geçen ekiplerin yaptığı çalışmalar ve takip sonucu, olayı gerçekleştirdiği düşünülen şüphelinin İzmir'de yaşayan N.K. (34) olduğu belirlendi. Soruşturmayı genişletilen ekipler, aynı şüphelinin 6 farklı ilde 10 kişinin daha aynı yöntemle hesaplarına eriştiğini ve toplamda 34 bin 540 TL haksız kazanç elde ettiğini tespit etti.

N.K.'nın bulunduğu adrese operasyon düzenleyen ekiplerin yaptığı aramada 5 cep telefonu, 2 laptop, 1 hafıza kartı, 1 sahte sürücü belgesi ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan N.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.