HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Akılalmaz dolandırıcılık! Cep telefonlarına gönderdiği linkle banka hesaplarını boşalttı

Akılalmaz dolandırıcılık! Cep telefonlarına gönderdiği linkle banka hesaplarını boşalttı

26.05.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de vatandaşların cep telefonlarına kısa mesaj ve mail yoluyla link gönderip akıllı telefonlarına giriş yaparak, bankaların uygulamasından para çektiği belirlenen dolandırıcılık şüphelisi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Akılalmaz dolandırıcılık! Cep telefonlarına gönderdiği linkle banka hesaplarını boşalttı

6 ilde 10 kişinin 34 bin 540 lirasını dolandırdığı tespit edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Z.Ş. (37) isimli mağdurun cep telefonuna SMS olarak bir link geldiğini, bu linke tıkladıktan sonra telefonunun kontrolünü kaybettiğini, olaydan şüphelenip müşterisi olduğu bankayla görüştüğünde hesabından bilgisi dışında QR kod kullanılarak 3 bin 650 TL para çekildiğini öğrendiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

6 FARKLI İLDE 10 KİŞİYİ DAHA DOLANDIRDI

Harekete geçen ekiplerin yaptığı çalışmalar ve takip sonucu, olayı gerçekleştirdiği düşünülen şüphelinin İzmir'de yaşayan N.K. (34) olduğu belirlendi. Soruşturmayı genişletilen ekipler, aynı şüphelinin 6 farklı ilde 10 kişinin daha aynı yöntemle hesaplarına eriştiğini ve toplamda 34 bin 540 TL haksız kazanç elde ettiğini tespit etti.

N.K.'nın bulunduğu adrese operasyon düzenleyen ekiplerin yaptığı aramada 5 cep telefonu, 2 laptop, 1 hafıza kartı, 1 sahte sürücü belgesi ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan N.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Screenshot_58

Screenshot_59

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Deney merakı kötü sonla bitti: Acıdan duvarları yumrukluyordumDeney merakı kötü sonla bitti: Acıdan duvarları yumrukluyordum
Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık İzmir

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan yarın tek tek açıklayacak

Erdoğan yarın tek tek açıklayacak

Adese market zinciri mağazalarını devretti!

Adese market zinciri mağazalarını devretti!

Erdoğan hangi mesajı verecek? Gözler kritik saate çevrildi

Erdoğan hangi mesajı verecek? Gözler kritik saate çevrildi

Aşı olanlar dikkat: 6 ay sonra üçüncü doz gerekecek

Aşı olanlar dikkat: 6 ay sonra üçüncü doz gerekecek

Bakanlık duyurdu! '2021 Nefes Kredisi' uygulaması başlıyor

Bakanlık duyurdu! '2021 Nefes Kredisi' uygulaması başlıyor

Merakla beklenen gün geldi! Tüm gözler açıklamada

Merakla beklenen gün geldi! Tüm gözler açıklamada

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

24 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

24 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Binali Yıldırım'dan oğlu Erkam Yıldırım hakkında yeni açıklama

Binali Yıldırım'dan oğlu Erkam Yıldırım hakkında yeni açıklama

Kan donduran vahşet! Annesinin kafasını kesip tencereye koydu

Kan donduran vahşet! Annesinin kafasını kesip tencereye koydu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayına çıkıyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayına çıkıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.