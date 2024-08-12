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  4. Akılalmaz dolandırıcılık yöntemi! 6 bin lirasını kurtarmak için 96 bin lirasından oldu

Akılalmaz dolandırıcılık yöntemi! 6 bin lirasını kurtarmak için 96 bin lirasından oldu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
12.08.2024 11:15
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İnternetten elektrikli süpürge almak isteyen bir vatandaşlar dolandırıcıların tuzağına düştü. 6 bin lira gönderen vatandaşa hesabın bloke olduğu söylenerek 6 bin lira daha göndermesi istendi. Ardından 12 bin lira ardından 24 bin lira derken vatandaştan 96 bin lira aldılar. Dolandırıldığını anlayan şahıs şikayetçi olarak işlem iptali için bankaya başvurdu.

Akılalmaz dolandırıcılık yöntemi! 6 bin lirasını kurtarmak için 96 bin lirasından oldu

İnternet sayfasında gördüğü 6 bin liralık şarjlı süpürge makinasını almak isteyen vatandaşı, “gönderdiğiniz para bloke oldu ve bu blokenin kaldırılması için yeniden para gönderin” diyerek 96 bin lira dolandırdılar.

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YANILTICI REKLAMA KANDI

Bir internet sayfasında ünlü bir markanın şarjlı süpürge makinası reklamını gören mağdur H.Y., reklama tıkladığında sosyal mesajlaşma platformuna yönlendirildi. Platform üzerinden şüpheliler A.T.Ö, Y.E.T, H.Ö ve A.S. ile mesajlaştığını söyleyen H.Y., şahsın kendisine, “Nişanlımdan ayrıldım, yurt dışına gideceğim. Bu nedenle süpürgeyi satmak istiyorum” dedi.

İKİNCİ KEZ ÖDEME İSTEDİLER

Şüphelilerle anlaşan mağdur kısımda 6 bin liralık ücreti bankadan gönderdi. Şahıs ise açıklama bölümünü boş bırakılmadığından dolayı parayı çekemediğini, sistemin parayı bloke ettiğini ve ikinci kez ödeme yapılması durumunda blokenin kalkacağını söyledi.

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ANLAM VEREMEDİ AMA YİNE DE GÖNDERDİ

H.Y., şüphelilerin hesabına tekrardan 6 bin lirayı açıklama kısmına yazı ve rakam yazarak banka hesabından gönderdi. Geri dönüş sağlayan şüpheli şahıslar açıklama kısmına sadece numara yazılması gerektiğini belirtti. Şüpheliler bu esnada mağdura, gönderilen 12 bin liralık ücretin üzerine bankanın bloke koyduğunu, blokenin kalkabilmesi için 6 bin, 6 bin lira olmak üzere toplamda 12 bin lira daha para göndermesini talep etti. Yaşanan duruma anlam veremeyen H.Y., şüphelilerin yönlendirmesiyle ücreti gönderdi.

HER SEFERİNDE GÖNDERDİ

Bu sırada şüpheli şahıslar sistemin arıza verdiğini bu nedenle gönderilen paraların banka tarafından bloke edildiğini söyleyerek mağdurdan 24 bin lira para göndermesini talep etti. 24 bin lirayı şüphelilerin hesabına gönderen H.Y. şüphelilerin, “24 bin lirayı hesabına gönderebilmemiz için tekrardan 24 bin lira göndermen gerekiyor” cevabıyla karşılaştı. Toplamda şüphelilere 48 bin lira gönderen mağdur H.Y. para göndermesine rağmen kendisine bir iade olmadığını belirtti. Şüpheliler hesaplarına geçen 48 bin liranın iadesinin gerçekleşmesi için H.Y.'den 48 bin lira daha göndermesini talep ettiler. Bu talebi de gerçekleştiren mağdur H.Y. dolandırıldığını anladı.

İTİRAZDA BULUNDU

Toplamda 96 bin lira dolandırılan mağdur, şüphelilerden şikayetçi olurken, bankasına müracaat ederek, harcama itirazında bulundu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Elektrikli süpürge dolandırıcı
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