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  4. Akılalmaz firar! Her yerde aranıyordu peribacasının içinde bulundu

Akılalmaz firar! Her yerde aranıyordu peribacasının içinde bulundu

20.04.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 14 yıl hapis cezası ile aranan firari sanık Ürgüp ilçesinde saklanmış olduğu peribacaları içerisinde yakalandı.

Akılalmaz firar! Her yerde aranıyordu peribacasının içinde bulundu

Alınan bilgilere göre, Nevşehir Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince silahlı yağma suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan R.Ö.’nün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

PERİBACALARI İÇİNDE BULUNDU

Yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında firarinin Ürgüp ilçesinde bulunan peribacalarında saklandığı öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından firari saklanmış olduğu peribacaları içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen R.Ö. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir
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