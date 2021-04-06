HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Akılalmaz görüntü! 'Seri köz getir' tabirini fazla ciddiye aldı

Akılalmaz görüntü! 'Seri köz getir' tabirini fazla ciddiye aldı

06.04.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultanbeyli’de araç trafiğinin yoğun olduğu Petrol Yolu Caddesi’nde motosiklet sürücüsü seyir halindeyken bir eliyle motosikletin direksiyonunu tutarken diğer eliyle içi nargile közü dolu kovayı tutarak yoluna devam etti. Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğunda kaskının da olmaması ise dikkat çekti. Tehlikeli yolculuk başka bir sürücünün araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Akılalmaz görüntü! 'Seri köz getir' tabirini fazla ciddiye aldı

Alınan bilgiye göre olay geçtiğimiz pazar günü sabah saatlerinde Sultanbeyli ilçesi Petrol Yolu Caddesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre cadde üzerindeki bir motosiklet sürücüsü, trafikte seyir halinde olduğu sırada bir eliyle motosikleti sürerken diğer eliyle de sopaya bağlı olan içi nargile közü dolu kovayı tutarak tehlikeli bir şekilde yoluna devam etti.

6304a6bb-40e5-47a8-a6c3-1fd2d117adc9

Tehlikeli yolculukta motosiklet sürücünün kaskının ve herhangi bir motor kıyafeti olmaması dikkat çekti. Motosiklet sürücüsünün canını hiçe saydığı tehlikeli yolculuk trafikte seyir halinde olan başka bir sürücün araç kamerasına yansıdı.

Trafikte bir süre daha ilerleyen motosiklet sürücüsü daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da korkunç olay! Metrelerce sürüklendi İstanbul'da korkunç olay! Metrelerce sürüklendi
Feci kaza! Zift yüklü tanker devrildiFeci kaza! Zift yüklü tanker devrildi
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Diğer Haberler

Duygulandıran buluşma! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu

Duygulandıran buluşma! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu

Feci kaza! Manisa'da zift yüklü tanker devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Feci kaza! Zift yüklü tanker devrildi

Manisa’da ölü bulunan gençlerin ailelerinden, çıkan haberlere tepki

Ölü bulunan gençlerin ailelerinden, çıkan haberlere tepki

Hakaretleri nedeniyle sosyal medyayı ayağa kaldıran kişi tutuklandı

Hakaretleri nedeniyle sosyal medyayı ayağa kaldıran kişi tutuklandı

Acı olayda yeni detay! Sel sularına kapılarak ölen işçinin arkadaşları o anları anlattı

Acı olayda yeni detay! O anları anlattılar

Telefon tamircisi dükkanında ölü bulundu

Telefon tamircisi dükkanında ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.