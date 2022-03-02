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Akılalmaz görüntüler! Alevli ayinde kötü son

02.03.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yer alan, bir tarikat ayinini yansıttığı belirtilen görüntüler gündem oldu. Tarikatın közle dolu bir havuzcuk ile gerçekleştirdiği sıradışı ayinin kötü sonu izleyenlerin adeta kanını dondurdu.

Akılalmaz görüntüler! Alevli ayinde kötü son

Tarikat üyesi olduğu ifade edilen kişilerin ayin sırasında sergiledikleri hareketler sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Videoda yer alan görüntülerde tarikat topluluğunun çevrelediği bir alanda yerde közle dolu bir havuzcuk bulunuyor. Üyeler sırayla birbirlerini tutup sallayarak köze ayaklarını değdiriyor.

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Ancak ayin beklendiği gibi gitmiyor ve beklenmedik bir kaza meydana geliyor. Üyelerden biri köze sallanırken, onu tutanlar dengelerini yitiriyor ve böylece hep birlikte közün içine düşerek yanıyorlar.

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Görüntülerin devamında çevredekilerin çığlıklar içinde yanan tarikat üyelerine yardıma koştuğu görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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