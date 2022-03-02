Akılalmaz görüntüler! Alevli ayinde kötü son

Tarikat üyesi olduğu ifade edilen kişilerin ayin sırasında sergiledikleri hareketler sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Videoda yer alan görüntülerde tarikat topluluğunun çevrelediği bir alanda yerde közle dolu bir havuzcuk bulunuyor. Üyeler sırayla birbirlerini tutup sallayarak köze ayaklarını değdiriyor.

Ancak ayin beklendiği gibi gitmiyor ve beklenmedik bir kaza meydana geliyor. Üyelerden biri köze sallanırken, onu tutanlar dengelerini yitiriyor ve böylece hep birlikte közün içine düşerek yanıyorlar.

Görüntülerin devamında çevredekilerin çığlıklar içinde yanan tarikat üyelerine yardıma koştuğu görülüyor.

