HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Akılalmaz görüntüler! Liseli kızlar acımasızca tekme tokat kavga etti

Akılalmaz görüntüler! Liseli kızlar acımasızca tekme tokat kavga etti

26.04.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Liseli kız öğrenciler bir parkta tekme-tokat kavga etti. Çevredeki bazı vatandaşlar kavgayı ayırmak isterken bazıları ise cep telefonuyla görüntü aldı. Kavganın sebebi henüz bilinmiyor.

Akılalmaz görüntüler! Liseli kızlar acımasızca tekme tokat kavga etti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, lise öğrencisi kızlar parkta tekme tokat kavga etti. Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen kavgada, kız öğrencileri çevredekiler güçlükle ayırdı.

a

Olay, öğle saatlerinde, Hürriyet Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencisi 2 grup kız, okul çıkışında parkta tartıştı. Sebebi bilinmeyen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kız öğrenciler birbirinin saçlarını çekip tekme tokat kavga etti.

b

Çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırılan kızların kavgası, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. (DHA)

c

e


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gözyaşlarına boğuldu! 'Şimdi ben ona nasıl söyleyeceğim'Gözyaşlarına boğuldu! 'Şimdi ben ona nasıl söyleyeceğim'
Kabine toplantısı sona erdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a çok sert tepkiKabine toplantısı sona erdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a çok sert tepki
'Yeniden seçilecek' dedi, o oy oranına işaret etti'Yeniden seçilecek' dedi, o oy oranına işaret etti
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

43 yaşındaki oyuncunun mini etekli paylaşımına beğeni yağdı! "Hala taş gibi"

43 yaşındaki oyuncunun mini etekli paylaşımına beğeni yağdı! "Hala taş gibi"

Bayram çalışmasında maaşlara 639 lira ilave

Bayram çalışmasında maaşlara 639 lira ilave

Özgür Özel'in sözlerine peş peşe yanıt geldi! "Tehdit edemezsin"

Özgür Özel'in sözlerine peş peşe yanıt geldi! "Tehdit edemezsin"

Devrilen tırda sıkışan sürücüye yardım yerine yağma!

Devrilen tırda sıkışan sürücüye yardım yerine yağma!

Polise tehdit: 'Seni aldıracağım gel teke tek çıkalım!'

Polise tehdit: 'Seni aldıracağım gel teke tek çıkalım!'

Canlı yayında hakaretler havada uçuştu, stüdyoyu terk etti

Canlı yayında hakaretler havada uçuştu, stüdyoyu terk etti

İlginizi Çekebilir

Yeni rekortmen oldu! Dünyanın en yaşlı insanı seçildi

Yeni rekortmen oldu! Dünyanın en yaşlı insanı seçildi

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

Korona da böyle başlamıştı! Bir ülkeye daha sıçradı

Korona da böyle başlamıştı! Bir ülkeye daha sıçradı

Sosyal medya bu düğünü konuşuyor! Kedisiyle evlendi

Sosyal medya bu düğünü konuşuyor! Kedisiyle evlendi

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.