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  4. Akılalmaz hareket: Kiracılar çıkmayınca daireye biber gazı sıktı! 5 kişi hastanelik oldu

Akılalmaz hareket: Kiracılar çıkmayınca daireye biber gazı sıktı! 5 kişi hastanelik oldu

02.06.2023 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Marmaris ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İddiaya göre, apart işleten G.U., kiracıların kaldıkları daireden çıkmasını istedi. Kiracılar daireden bir süre çıkmayınca sinirlenen G.U., daireye biber gazı sıktı. 2'si çocuk 5 kişi gazdan etkilenirken, gözaltına alınan G.U. ise serbest bırakıldı. G.U., ifadesinde kat görevlisinin temizlik malzemelerini yanlış karıştırmasıyla olayın meydana geldiğini öne sürerken, kat görevlisi Ş.B. ise ifadesinde G.U.'yu yalanladı.

Akılalmaz hareket: Kiracılar çıkmayınca daireye biber gazı sıktı! 5 kişi hastanelik oldu

Akılalmaz olay, 31 Mayıs'ta Çıldır Mahallesi'nde meydana geldi. G.U., iddiaya göre; işlettiği apartta kalan kiracıların 203 numaralı daireden çıkmasını istedi. Bir süredir çıkmayan kiracılara sinirlenen G.U., daireden içeriye biber gazı sıktı. Bu sırada dairedeki S.B. (53), D.B. (35), D.B. (25), Y.E. (14), N.E. (11), gazdan etkilendi. Kiracılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kiracılar, tedavi sonrası taburcu edildi. Şikayet sonrası gözaltına alınan G.U., işlemleri sonrası adli kontrol ile serbest bırakıldı.

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KAT GÖREVLİSİNİ SUÇLADI

Polisteki ifadesinde G.U., "Aparttan yoğun bir koku geldi ve 203 numaralı odada kalan kiracılar beni suçluyor. Apartın kat görevlisi yeni temizlik yaptı. Bana temizlik maddelerini yanlış karıştırdığını anlattı" dedi.

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'YOĞUN BİR KOKU GELDİ'

Kat görevlisi Ş.B. ise ifadesinde, şunları söyledi:

"Temizlik yaparken G.U. yanıma geldi, acıktığını söyledi. Yoğurt ve ekmek götüreceğim sırada yoğun bir koku geldi. Nefes alamayıp, kendimi dışarı attım. G.U. beni arayarak 'Klor ile çamaşır suyunu karıştırdın. Ondan dolayı bu durum meydana geldi. Sen anladın' dedi. Temizlik yaparken böyle malzemeler kullanmadım."

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'DAHA ÖNCE DE TEHDİT EDİLDİK'

Kiracılar ise ifadelerinde; bir süredir G.U.'nun kendilerini daireden çıkarmak istediğini, bu konu ile ilgili daha önce şikayetçi olduklarını ve adli sürecin devam ettiğini söyledi. Kiracılar, daha önce de tehdit edildiklerini ileri sürdü.

(DHA)

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Muğla biber gazı apart

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