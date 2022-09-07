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Akılalmaz iddia! Temizlik görevlisinin doğum yaptırdığı bebek sakat kaldı

07.09.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de bir devlet hastanesinde iddiaya göre bir kadına doğumu temizlik görevlisi yaptırdı. Başka bir hastaneye sevk edilen ve 8 gün yoğun bakımda kalan bebeğin doğum esnasında sinir hücrelerinin koparıldığı, sağ kolunun yüzde 90 oranında sakat kalacağı belirtildi. Anne doğum esnasında temizlik görevlisinin karnına şiddetli şekilde baskı uyguladığını belirterek "Doktor, doğum bitti, benim rahatsızlığım devam edince geldi" dedi.

Akılalmaz iddia! Temizlik görevlisinin doğum yaptırdığı bebek sakat kaldı

Olay, Osmaniye Kadirli'de meydana geldi. İddiaya göre devlet hastanesinde temizlik görevlisinin doğum yaptırdığı kadının çocuğu sakat kaldı. Anne "Bebeğim şu anda 20 günlük ve sağ kolu tutmuyor. Adana’da doktorlar yüzde 90 sakat kalır dediler. Bizimle hiç kimse hastanede ilgilenmedi" derken hastaneden de açıklama geldi.

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TEMİZLİK GÖREVLİSİ DOĞUM YAPTIRDI

Edinilen bilgiye göre Şevval Sarıgöz 15 Ağustos günü sancıları artınca Kadirli Devlet Hastanesine gitti. Doğumhaneye alınan genç kadının doğumuna iddiaya göre doktor değil, 2 ebe ve 1 temizlik görevlisi girdi. Doğumu doktor gelmeden başlatan ebeler bu esnada temizlik görevlisinden de yardım aldılar. Çocuğun doğması için Şevval Sarıgöz’ün karnına baskı uygulayan temizlik görevlisi doğumu yaptırdı.

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BAŞKA BİR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Doğum gerçekleştikten sonra ise kadının sancıları artarak devam edince halk arasında bebeğin eşi olarak bilinen plasenta kesesinin bebekle birlikte çıkarılmadığı anlaşıldı. Durum doktora haber verildi. Hastaneye gelen Kadın Doğum Uzmanı doktor, Şevval Sarıgöz’ü ameliyata alarak plasenta kesesini ameliyatla çıkardı. Yeni doğan kız bebek bazı uzuvlarını oynatmadığı anlaşılınca başka bir hastaneye sevk edildi.

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'YÜZDE 90 ORANINDA SAKAT KALACAK'

Kadirli ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edilen bebek burada 8 gün yoğun bakım ünitesinde kaldı. Ardından da Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Adana Şehir Hastanesi Çocuk Nöroloji Bölümü'nde yapılan ilk tetkiklerde bebeğin doğum esnasında sinir hücrelerinin koparıldığı ve sağ kolunun yüzde 90 oranında sakat kalacağı belirlendi.

"BEBEK KESESİNİ İÇERİDE BIRAKMIŞLAR"

İkinci çocuğunu doğuran anne Şevval Sarıgöz doğum esnasında temizlik görevlisinin karnına şiddetli şekilde baskı uygulamasından dolayı bebeğin kolları ve vücut bölgesinde morluklar içerisinde doğduğunu belirterek, “Doğuma doktor gelmedi. 2 ebe ve 1 temizlikçi bana doğum yaptırdı. Doktor doğum bitti, benim rahatsızlığım devam edince geldi. Bebek kesesini içeride bırakmışlar ameliyata alındım. Kese ameliyatla çıkarıldı. Bebeğim şu anda 20 günlük ve sağ kolu tutmuyor. Adana’da doktorlar yüzde 90 sakat kalır dediler. Bizimle hiç kimse hastanede ilgilenmedi" diye konuştu.

Ömer Sarıgöz ise, “Eşimin doğumunda ihmal var. Bu doğuma girenlerin hepsinden şikayetçiyim” dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kadirli Devlet Hastanesi yetkilisi ise konuyla ilgili doğum başladığında doğuma giren ebelerin doktoru çağırmadıklarını ve doğumu yaptırdıklarını, ayrıca ebelerin doğum yaptırma yetkisinin olduğu ancak zor doğumlarda doktora haber verilmesi gerektiğini belirterek olayla ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlattıklarını bildirdi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye Kadirli bebek
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