Akılalmaz kaza kan dondurdu!

Edinilen bilgilere göre olay, Muratçeşme Mahallesi Sultanmurat Caddesi üzerinde meydana geldi. Kısıtlama gününde sokağa çıkan ehliyetsiz genç sürücünün kullandığı hafif ticari araç, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Seyir halindeki bir başka otomobile arkadan çarpan araç, yan yatarak durdu. Kazada ehliyetsiz genç, yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Diğer araçta bulunan iki kişi ise tedbir amaçlı kontrolleri yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

YARALIYA YARDIM ETMEK İÇİN KOŞTULAR

Kısıtlama gününde yaşanan kaza güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hızla ilerleyen hafif ticari araç, diğer araca çarparak yan yatıyor. Kaza sonrası vatandaşlar yaralı sürücüye yardım etmek için olay yerine koşuyor.

İHA

