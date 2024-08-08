Akılalmaz kaza! Katil olması engellenirken kendini öldürdü!

İstanbul Sancaktepe 12 Temmuz Cuma günü iki kardeşin ofisinde meydana gelen olayda, arkadaşları olan ve sürekli evlerine gelip giden Ali K.'nin kız kardeşine sarkıntılık ettiği iddiasıyla ofise çağırdılar.

Aniden içeri tabancayla giren R.A, önce Ali K.'ye tekme ve yumruk attı, ardından bacağına ateş etti. İddiayı kaldıramayan kardeşler, yere düşen kişinin yüzünü tekmeledi.

GERİ DÖNMEK İSTEDİ, KENDİNİ VURDU!

Y.A'nın koridora çıkardığı R.A’nın, geri dönmek üzere hamle yaptığı esnada silahının ateş alması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan R.A, 17 gün sonra hayatını kaybetti.

Kardeşi Yasin Akdoğan ise, 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan gözaltına alındı. Akdoğan'a çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsi cezası verildi.

(DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır