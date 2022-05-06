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  4. Akılalmaz kaza! Ters yöne girdi, 1'i bebek 3 kişiyi ezdi

Akılalmaz kaza! Ters yöne girdi, 1'i bebek 3 kişiyi ezdi

06.05.2022 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenler'de akıllara durgunluk veren feci bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, ters yöne girdi ve o sırada kaldırımda yürüyen 3 kişilik aileye çarptı. 1'i bebek 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şoka giren sürücü ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Akılalmaz kaza! Ters yöne girdi, 1'i bebek 3 kişiyi ezdi

Akılalmaz kaza, akşam saatlerinde Esenler Nine Hatun Mahallesi Çinçindere Caddesi'nde meydana geldi. Serhat Ay'ın kullandığı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken bir anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçti.

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KALDIRIMDAKİ 1'İ BEBEK 3 KİŞİYE ÇARPTI

Süratli şekilde karşı şeride geçen otomobil, kaldırımda yürüyen 1'i bebek 3 kişiye çarptı. Ailenin yardımına hemen çevredeki vatandaşlar koştu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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HASTANEYE KALDIRILDILAR

Sağlık ekipleri, yarlanan 3 kişilik aileyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

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Şoka giren sürücü Serhat Ay, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. (DHA)

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trafik kazası İstanbul Esenler
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