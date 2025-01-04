HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Akılalmaz kaza! Yaya geçidinde araç çarptı: 5 dakika sonra başka araç üstünden geçti...

Akılalmaz kaza! Yaya geçidinde araç çarptı: 5 dakika sonra başka araç üstünden geçti...

04.01.2025 09:53
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

İçerik devam ediyor
Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
04.01.2025 09:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde şaşkına çeviren bir kaza yaşandı. Kur'an kursuna gitmek üzere yürüyen bir kadına yaya geçidindeyken otomobil çarptı. Fakat ilginç olan kazadan yaklaşık 5 dakika sonra talihsiz kadın yerde yatarken tekrar bir aracın kadını ezmesiydi. Dehşete düşüren kaza görüntüleri saniye saniye kameralara yansırken talihsiz kadın ölüm kalım savaşı veriyor.

Şaşkına çeviren kaza, 2 Ocak Perşembe günü sabah saatlerinde Yağcılar Mahallesi Palmiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden camiye Kur'an kursuna gitmek için çıkan Embiye Karagöz'e (64) cadde üzerinde yaya geçidinden geçtiği esnada M.D. kontrolündeki 54 FK 734 plakalı otomobil çarptı.

q3

ÇARPMANIN ETKİSİYLE YOLA SAVRULDU

Çarpmanın etkisi ile metrelerce savrulan kadın yola düştü. Kazayı gören çevredekiler, yardım için yaralı kadının yanına koştu.

q4

5 DAKİKA SONRA BAŞKA BİR ARAÇ ÜZERİNDEN GEÇTİ

Kazadan yaklaşık 5 dakika sonra ise M.G. kontrolündeki 54 UC 102 plakalı otomobil, kalabalığın arasına dalarak yerde yatan Karagöz'ün üzerinden geçti. 5 dakika içerisinde iki ayrı aracın çarpması neticesinde ağır yaralanan talihsiz kadın, bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altında olan kadının yaşam mücadelesi sürüyor.

q5

DEHŞETE DÜŞÜREN KAZA KAMERADA

Öte yandan, ‘bu kadarı da' olmaz dedirten kaza anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istediği esnada otomobilin çarptığı kadının savrularak yere düştüğü anlar yer aldı. Meydana gelen kazanın ardından kadına yardım etmek için bölgeye koşan kalabalığın arasına farklı bir otomobilin daldığı ve yerde yatan yaralı kadını ezdiği anlar da görüntülere yansıdı. O esnada yaşanan panik an be an kaydedildi.

q6

"ANNEM CAMİYE GİDERKEN BAŞINA BUNLAR GELDİ, YOĞUN BAKIMDA UYUTUYORLAR"

Yaşadığı şoku anlatan yaralı kadının kızı Emel Karagöz Başarış, “Kaza, Perşembe sabahı yeni stat yolunda akaryakıt istasyonu mevkiinde meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istediği esnada anneme süratli bir araç çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardım için bölgeye koşarak annemi yolun kenarına çekiyor. Fakat yine farklı bir araç sağ şeritten gitmek varken yine hızlı bir şekilde o grubun içerisine dalıyor ve annemin üzerinden geçiyor. İnsanların yaya geçidinden bile geçerken can güvenliği yok. Görüntüleri çok sağlıklı bir şekilde izleyemiyorum çünkü annem yoğun bakımda. Ne olacağı belli değil. Başkalarının başına böyle bir olay gelmesin. İkinci araç sürücüsü piyasada yok, ilk çarpan kişi dün hep yanımızdaydı. ‘Gözüme güneş geldi, görmedim' dedi. Diğer kişi ise kayıp. Polis gerekeni yapıyordur diye umuyorum, annemin acısından biz daha gidip ifade veremedik. Annemi yoğun bakımda uyutuyorlar, iç kanaması mevcut. Şuan hiç süreç belli değil, inşallah iyi olacak diye umut ediyoruz. Annem, her gün camiye Kur'an kursuna gidiyordu” diye konuştu.

q7

q8

q9

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Sakarya kaza
En Çok Okunan Haberler
Babası ona küs gitti! Gasilhanede fenalaştı! İğnelerle ayakta duruyor

Babası ona küs gitti! Gasilhanede fenalaştı! İğnelerle ayakta duruyor

Hava buz gibi olacak! Dikkat! Bugün başlıyor, 3 gün sürecek: Sağanak ve kar yağışı…

Hava buz gibi olacak! Dikkat! Bugün başlıyor, 3 gün sürecek: Sağanak ve kar yağışı…

ATM’lerde limit arttı, para bitti! Vatandaş isyan ediyor

ATM’lerde limit arttı, para bitti! Vatandaş isyan ediyor

TSK'dan ihraç edilen teğmenler hakkında konuştu: Seyretmemiz beklenemez!

TSK'dan ihraç edilen teğmenler hakkında konuştu: Seyretmemiz beklenemez!

'Karatay Mağdurları Platformu' kuruldu! Meslekten men talebiyle yargılanacak

'Karatay Mağdurları Platformu' kuruldu! Meslekten men talebiyle yargılanacak

Uzay ajansı devreye girdi! Gökyüzünden düştü, 500 kilogram ağırlığında

Uzay ajansı devreye girdi! Gökyüzünden düştü, 500 kilogram ağırlığında

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.