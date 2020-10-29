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Akılalmaz kaza! Yemek yiyenlerin arasına araçla daldı: 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2020 22:57 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç market önüne koydukları masada yemek yiyen kişilere çaptı. Kazada yemek yiyen kişilerle araçta bulunan toplam 8 kişi yaralandı.

Akılalmaz kaza! Yemek yiyenlerin arasına araçla daldı: 8 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Diyarbakır yolu üzerinde meydana geldi. Diyarbakır istikametine giden Cengiz Balay yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, yol kenarındaki market önünde yemek yiyen 6 kişiye çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü Cengiz Balay ile Süleyman Kılıç, Mustafa Çiftçi, Mehmet Tatar, Ramazan Kısak, İrfan Fahri Coşkun, Ahmet Coşkun ve Hasan Çoşkun'u kentteki hastanelere kaldırdı.

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Acil Servis'te tedaviye alınan yaralılardan Süleyman Kılıç'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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