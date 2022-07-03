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  4. Akılalmaz olay! 24 yıl önceki selde yan yatan binayı kriko ile düzeltmişler

Akılalmaz olay! 24 yıl önceki selde yan yatan binayı kriko ile düzeltmişler

03.07.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Karadeniz'de etkili olan sel felaketinin ardından yaralar sarılırken, Karabük’ün Yenice ilçesinde 27 Haziran'da meydana gelen sel felaketinde yan yatan üç katlı binanın 1998 yılında yaşanan selde de yine yan yattığı ve kriko yardımıyla kaldırıldığı ortaya çıktı.

Akılalmaz olay! 24 yıl önceki selde yan yatan binayı kriko ile düzeltmişler

Batı Karadeniz'de etkili olan sel felaketinin en çok etkilediği ilçelerden biri de Karabük’ün Yenice ilçesi oldu. Derelerin taşması ile birçok köprünün yıkılma tehlikesi yaşadığı ilçede bazı evler ile ahırlar yıkıldı. İlçeye bağlı Tır köyünde sel afetinin verdiği tahribatı inceleyen ekipler zarar gören evler için yıkım kararı verirken, vatandaşlar yıllar önce emekleriyle yaptırdıkları evlerden ayrılacak olmanın üzüntüsünü yaşıyor.

24 YIL ÖNCE YİNE YAN YATMIŞ!

Tır köyünde yaşayan Seyfettin ve Nurettin Odabaş kardeşlere ait üç katlı bina ise sel felaketinde yan yattı. Topraktan ayrılarak yana doğru kayan ve herhangi bir zarar görmeyen binanın 1998 yılında yaşanan sel olayında da yine yan yattığı ve kriko yardımıyla kaldırıldığı ortaya çıktı.

Sel afeti sonrası evinin tehlikeli konumda olması nedeniyle yıkım kararı verilen Hüsnü Beşevli (71), “Kaymakamlık tarafından camilerde devamlı anons yapıldı. Yağmur da sürekli yağıyordu ve su seviyesi yükselince evi terk ettik. Zaman zaman su seviyesi yükselerek yıkıcı oldu. Sular durulunca geldik baktık ardiye olarak kullandığım binanın yarısı gitmiş” dedi.

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"1998 YILINDA YAŞANAN SELDEN DAHA ÇOK YIKICI"

Beşevli, yıkım kararının çıktığını ve evini boşaltması gerektiğinin söylendiğini ifade etti. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen sel afetinin 1998 yılında yaşanan selden daha çok yıkıcı bir hal aldığını aktaran Beşevli, evini terk edecek olmanın üzücü olduğunu söyledi.

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24 yıl aradan sonra evi yan yatan Seyfettin Odabaş ise, balkonda oturduğu sırada gördüğü heyelan kütlesini fark ettiğini ve korktuğu için evi terk ettiğini kaydetti. Bölgede inceleme yapan bakanların gerekli yardımın yapılacağını söylediğini belirten Odabaş, devletin hesaplarına 5 bin TL yardım parası aktardığını ifade etti. (İHA)

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