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  4. Akılalmaz olay! 93 milyon yaşındaki timsah karnında tarih öncesi bir bebek bulundu…

Akılalmaz olay! 93 milyon yaşındaki timsah karnında tarih öncesi bir bebek bulundu…

21.02.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filipinler'de şimdiye kadar yakalananların en büyüğü olduğuna inanılan bir timsah keşfedildi. Timsah, 2011 yılında Filipinler'de bulunan 21 metrelik timsaha benziyordu. Karnında bebek bir dinozor bulunan 93 milyon yıllık bu timsah bilim insanları tarafından ortaya çıkarıldı.

Akılalmaz olay! 93 milyon yaşındaki timsah karnında tarih öncesi bir bebek bulundu…

Bilim insanları, sürüngenin % 35'inin kaldığını geriye kalan parçaların neredeyse kafatasından oluştuğunu belirtti. Şimdi ise 3D taramaları ve X-ışınlarını kullanarak daha ayrıntılı olarak inceleniyor. Uzmanlar onu "kırık timsah - dinozor katili" olarak adlandırdı.

MYNET – DIŞ HABER

Rapora göre devasa timsahın yaklaşık 2,5 metreye kadar büyüdüğüne ve bir selde öldüğüne inanılıyor.

BÜYÜK BİR KAYA KÜTLESİ İÇİNDE GÜNÜMÜZE ULAŞTI

Bilim insanları, yaratığı çevreleyen çamur var olan bakteriler sebebiyle sertleştiği için kaya kütlesinin oluştuğuna ve bu şekilde korunduğuna inandıklarını söylediler.

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Bu büyük kaya kütlesinin taramalarında "bağırsaktaki küçük tavuk büyüklüğündeki yavru dinozorun kemikleri" tespit edildi, ancak türler resmi olarak tanımlanmadı.

BİLİM İNSANLARI ŞAŞKIN

Dr. Bevitt şunları söyledi: "2015'teki ilk taramada, içinde kancalı bir tavuk kemiğine benzeyen gömülü bir kemik gördüm ve hemen bir dinozor olduğunu düşündüm. Sonuçlar, timsahı ve kısmen sindirilmiş genç bir dinozor olan son yemeğini inanılmaz bir şekilde gözler önüne seriyordu.”

Ekibin çalışmalarının sonuçları onları çok şaşırttı. Sürüngenin son yemeğinin bir dinozor olduğuna onlar bile inanamadılar.

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