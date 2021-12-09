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Akılalmaz olay! Apartmanın arka bahçesinde yeni doğmuş bebek bulundu

09.12.2021 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, bir apartmanın arka bahçesinde 15-20 dakika önce doğduğu tahmin edilen çıplak bir bebek bulundu. Sağlık ekipleri bebeğin hayatta olduğunu belirlerken bebeği bahçeye bırakan kişilerin tespit edilme çalışmaları sürüyor.

Akılalmaz olay! Apartmanın arka bahçesinde yeni doğmuş bebek bulundu

Bağcılar'da bir apartmanın arka bahçesinde yeni doğmuş bebek bulundu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri bebeğin hayatta olduğunu belirledi. Polis bebeği bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

AĞLAMA SESİ HAREKETE GEÇİRDİ

Olay, saat 20.30 sıralarında Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'nde meydana geldi. Apartman sakinleri, binanın arka bahçesinden gelen ağlama seslerine doğru giderek yerde yeni doğmuş bebek gördü. Apartman sakinleri, bebeğin üzerini battaniyeyle örttükten sonra durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri bebeğin hayatta olduğunu belirleyerek ambulansla hastaneye götürdü. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak bina sakinlerinden bilgi aldı. Ekipler bebeği bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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"ÜSTÜNDE HİÇBİR ŞEY YOKTU"

Bebeği gören Murat Uslu, "Balkona çıkmıştım hava almak için o esnada bir bebek sesi duydum. Komşuma bebek sesi geldiğini söyledim. Komşum da kedi sesi geldiğini söyledi. Bizim arka bahçede zaten kedi dolu. Tabii içime sinmedi gidip bakacağımı söyledim. Girdim bahçeye bebeği gördüm ama plastik bebek gibi görünüyordu. Ben hala bebek sesine gitmeye çalışıyordum. Önümde hareket ettiğini gördüm. Daha sonra polis ve ambulansı aradık. Bebeğin üzerinde bir not yoktu sadece alt kısmında muhtemelen anneye ait çamaşırlar duruyordu. Bebek anadan üryan bir şekilde üstünde hiçbir şey yokken duruyordu.

"15-20 DAKİKA ÖNCE DOĞMUŞTU"

Yaşıyordu biz gördüğümüzde. İçeriden bir battaniye alıp üstünü örttük. Polisin, ambulansın gelmesini bekledik. Hareketliydi, ağlıyordu. Muhtemelen ben gitmeden 15-20 dakika önce doğmuştu. Islaklığı üzerindeydi. Orası tenha bir yer kamerada görmüyor oraları. Muhtemelen akşam saatinden sonra karanlık çökünce oldu" dedi. (DHA)

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