Akılalmaz olay! Bankaya giderken kendisini takip ettiğini öne sürdüğü kişiyi vurdu

Olay, saat 10.30 sıralarında Küçükçekmece Yeni Mahalle İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bankadan para çekmeye giden Bayram Y. (45), bir kişinin kendisini takip ettiğinden şüphelendi. Bayram Y., kendisini takip ettiğini iddia ettiği Abdülbaki G. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından ikili arasında arbede çıktı. Çıkan arbedede Bayram Y., yanındaki silahı çıkararak, Abdülbaki G.'ye ateş etti. Abdülbaki G., göğsünden aldığı kurşunla ağır yaralanarak, yere yığıldı.

İhbar üzerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Tedavi altına alınan Abdülbaki G.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de elindeki silahla olay yerinde bekleyen Bayram Y.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

DHA

