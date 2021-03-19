Akılalmaz olay: Cenaze töreni son anda iptal edildi, gerçek otopside ortaya çıktı

İddialara göre, Edirne’nin İstasyon Mahallesi’nde 68 yaşındaki Behçet Karalar’ın yönetiminde olan motosiklet ile 39 yaşındaki Doktor A.U.’nun yönetiminde olan otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Behçet Karalar’ın ağır yaralandığını gören otomobil sürücüsü A.U, ambulans ve polise ihbarda bulunmadan Karalar’ı kendi aracıyla özel bir hastaneye götürdü. Kaza ihbarının ardından olay yerine gelen polis ekipleri, kaza mahallinde yaptıkları incelemede herhangi bir kaza izi bulamadı. Ayrıca şüpheli otomobil sürücüsü A.U’nun yaralıyı kendi aracıyla hastaneye götürdüğü için trafik raporu tanzim edilemedi.

DOKTORLAR 'NORMAL ÖLÜM' DEDİ, AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Kazanın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma devam ederken kazadan 233 gün sonra motosiklet sürücüsü Behçet Karalar hayatını kaybetti. Karalar’ın ölümü hastanedeki doktorlar tarafından kayıtlara ‘normal ölüm’ olarak geçti. Aile normal ölüm olmadığını, Karalar’ın trafik kazasına bağlı olarak hayatını kaybettiğini belirterek, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.