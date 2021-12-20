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Akılalmaz olay! Çıktıları yürüyüş faciayla sonuçlandı

20.12.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da hafta sonu Sülüklü Göl Tabiat Parkı'nda iki kişinin yaptıkları yürüyüş faciayla sonuçlandı. Yürüyüş yaptıkları sırada kopan ağaç parçasının üzerlerine düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Akılalmaz olay! Çıktıları yürüyüş faciayla sonuçlandı

Son dakika haberi: Akılalmaz olay, Bolu Mudurnu'da bulunan Sülüklü Göl Tabiat Parkı’nda yaşandı. Hafta sonu tatili için parka gelen Hüseyin Fırat (55) ve Ferdi Fırat’ın (39), üzerlerine yürüyüş yaptıkları sırada kopan ağaç parçası düştü. Olay sonrası bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağaç parçasının altından yaralı olarak çıkarılan 2 kişi ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ağır yaralanan Hüseyin Fırat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ferdi Fırat’ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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