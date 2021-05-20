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Akılalmaz olay! Damat törenin ortasında kaçtı, gelin düğüne gelen bir konukla evlendi

20.05.2021 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da cuma günü düzenlenen bir düğünde sıradışı bir olay yaşandı. Uttar Pradeş eyaletine bağlı Kanpur kentinde meydana gelen olayda gelin, damadın ortadan kaybolmasıyla damat tarafından biriyle evlendi.

Akılalmaz olay! Damat törenin ortasında kaçtı, gelin düğüne gelen bir konukla evlendi

Akıllara durgunluk veren adres Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaleti. Hindistan'daki geleneklere göre düğün törenininde gelinle damat birbirine çelenk veriyor. Bunun ardından asıl seremoni başlıyor.

DAMAT, ÇELENK TÖRENİNDEN SONRA ORTADAN KAYBOLDU

Times Now News'ın haberinde adları öğrenilemeyen ikiliden damadın, çelenk töreninden sonra ortadan kaybolduğu yazıldı. Her iki aile de damadın peşinde düşse de "kaçak" hiçbir yerde bulunamadı. Bunun ardından gelinin ailesi, damadın bilerek kaçtığı sonucuna vardı.

Gelin yaşananlar yüzünden ağlamaya başladı. Kadının perişan halini gören bir konuk, gelinin törendeki "uygun bir erkekle" evlenebileceği önerisinde bulundu. Bu fikri beğenen aile damat tarafından bir konuk seçti. Seçilen kişinin ailesi de kabul edince düğün devam etti.

GELİNİN TARAFI ŞİKAYETÇİ OLDU

Öte yandan gelin tarafı daha sonra polise şikayette bulundu. Müfettiş Shesh Narain Pandey şöyle konuştu: İki taraf da bu konuyla ilgili bize geldi. Gelin tarafı, damada ve ailesine karşı uygun bir işlem yapılması yönünde şikayette bulunurken, damadın babası oğlunun bulunması için polisten yardım istedi.

Hindistan'da bu tür bir olay ilk kez meydana gelmiyor. Zira Karnataka eyaletinde ocakta yaşanan olayda yine bir gelin, damadın kaçmasının ardından konuklardan biriyle evlenmişti.


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