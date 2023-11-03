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  4. Akılalmaz olay! Eşinin boğazını sıkarak 400 lirasını gasbetti

Akılalmaz olay! Eşinin boğazını sıkarak 400 lirasını gasbetti

03.11.2023 18:11 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın Gemlik ilçesinde eşi E.S.’nin (20) boğazını sıkarak 400 lirasını gasbeden Umut Sarı (22), tutuklandı.

Akılalmaz olay! Eşinin boğazını sıkarak 400 lirasını gasbetti

Olay, 27 Ekim’de Eşref Dinçer Mahallesi Özkan Sokak’ta meydana geldi. Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen U.S., evde eşi E.S.’den 400 lira istedi. Eşi olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Tartışma sırasında iddiaya göre U.S., eşinin boğazını sıkarak 400 lirasını gasbetti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

U.S., evden ayrılırken, E.S.’nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. U.S., polis ekipleri tarafından dün yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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Bursa gasp

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