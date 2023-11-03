Akılalmaz olay! Eşinin boğazını sıkarak 400 lirasını gasbetti

Olay, 27 Ekim’de Eşref Dinçer Mahallesi Özkan Sokak’ta meydana geldi. Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen U.S., evde eşi E.S.’den 400 lira istedi. Eşi olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Tartışma sırasında iddiaya göre U.S., eşinin boğazını sıkarak 400 lirasını gasbetti.
U.S., evden ayrılırken, E.S.’nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. U.S., polis ekipleri tarafından dün yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)