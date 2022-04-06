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  4. Akılalmaz olay! Eski eşine ve onun kocasına maket bıçağıyla dehşeti yaşattı

Akılalmaz olay! Eski eşine ve onun kocasına maket bıçağıyla dehşeti yaşattı

06.04.2022 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da 11 ay önce boşandığı eşinin yanına çocuklarını görmeye gelen eski eş dehşet saçtı. Öfkeli eski koca tartıştığı eski eşini ve kocasını maket bıçağı ile vücudunun birçok yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan karı koca hastaneye kaldırılırken, şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Akılalmaz olay! Eski eşine ve onun kocasına maket bıçağıyla dehşeti yaşattı

Olay, Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi 4873 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 2’nci kadında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Abdurrezzak A. akşam saatlerinde 11 ay önce boşandığı eşinin yanına 2 çocuğunu görmeye geldi. Şahıs burada eski eşi Meral D. (39) ve 10 gün önce evlendiği kocası Erden F. (40) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıs yanında bulunan 2 çocuğunu dışarı çıkararak komşuya bıraktı. Daha sonra ise geri dönerek kapıyı içeriden kilitledi. Tartışmanın kavgaya dönmesinin ardından öfkeli eski koca, elinde bulunan maket bıçağı ile eski eşi ve kocasını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

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İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Yardım çığlıklarını duyan komşular ise durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıslara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. İlk müdahalenin ardından Erden F. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Meral D. ise Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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HAYATİ TEHLİKELERİ VAR

Yaralı iki şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri şüpheli şahsı Abdurrezzak A.’yı ise olay yerinde gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olayı merak eden çok sayıda vatandaş ise sokağa toplanarak olan biteni izledi. Polis yaşanan olayla ilgili incelemesi devam ediyor.


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