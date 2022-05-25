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Akılalmaz olay! Finans uzmanı, hayatının en büyük şokunu yaşadı

25.05.2022 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıkça karşılaşılan dolandırıcılık olaylarına bir yenisi daha eklendi. "Adınız FETÖ'ye karıştı" yalanıyla yüzlerce kişiyi tuzağa düşüren tele-dolandırıcıların hedefinde bu kez ünlü finans uzmanı vardı. Türkiye'de bulunan Japon bankasının yönetim kurulu üyesi olan Aysun Mercan, telefonla kendisine ulaşan sözde polislere 270 bin euro ve 150 bin dolar kaptırdı. Ünlü para uzmanının başına gelenler bununla da kalmadı...

Akılalmaz olay! Finans uzmanı, hayatının en büyük şokunu yaşadı

Toplumun her kesiminden insanı tuzağa düşüren tele-dolandırıcıların son kurbanı, para ve finans uzmanı Aysun Mercan oldu. Türkiye'de bulunan bir Japon bankasının yönetimi kurulu üyesi olarak görev yapan Mercan, "Adınız FETÖ'ye karıştı" yalanıyla telefon açan sahte polise on binlerce TL, euro ve dolar kaptırırken, bir de dairesini satmak zorunda kaldı...

Ünlü sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı (65), Prof. Dr. Ahmet Demirel (79), eski devlet bakanı Azimet Köylüoğlu'ndan (82) sonra tele dolandırıcıların son kurbanı 63 yaşındaki Aysun Mercan oldu.

KOMİSER OLARAK TANITTI

Sabah'ta yer alan habere göre, 28 Ocak'ta çalan telefona yanıt veren Aysun Mercan'a kendisini Kadıköy Emniyeti'nde görevli komiser diye tanıtan dolandırıcı, kimlik bilgilerinin FETÖ'nün eline geçtiğini, operasyonu yapacak sözde savcının adını ve telefon numarasını verdi. Mercan'ın güvenini kazandıktan sonra banka hesaplarındaki paralarını istedi.

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200 BİN TL, 170 BİN EURO, 150 BİN DOLAR...

Kendisine gönderilen IBAN bilgilerine önce 200 bin lira gönderen Aysun Mercan, ardından diğer bankalardaki 170 bin euro ve 150 bin doları da isteyen dolandırıcılar için bankaya gitti.

Parayı çeken Aysun Mercan, kendisini MİT mensubu olarak tanıtarak yanına gelen ve önceden belirlenen 'Kartal' parolasını kendisine söylenen şebeke üyesine paraları teslim etti. Paraları göğsüne koyarak, Mercan'a eve gitmesini söyleyen sözde MİT'çi, olay yerinden hızlıca uzaklaştı.

100 BİN EURO DAHA VERDİ...

Ertesi gün aynı numaradan yeniden aranan Mercan, operasyona dahil olduğunu zannederek talimatla yeni bir hat ve telefon aldı. Diğer bankadaki 100 bin euro'yu daha sözde MİT mensubuna veren Aysun Mercan, günlerce telefonda tutuldu.

EVİNİ BİLE SATTIRDILAR

Durmak bilmeyen dolandırıcılar, Kadıköy'deki evinin satılması gerektiğini söyleyerek yaşlı kadına evini sattırana kadar 1 ay boyunca telefonla aradı. Evini yarım milyon dolara satan Aysun Mercan, sözde polislere bilgiyi verdiğinde ise, Fatih'e giderek eliyle tüm dolarları dolandırıcılara verdi.

GEÇ DE OLSA DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Sözde polisin, "Eve git, hattı kır. Talimatlarımızı bekle" talimatıyla ikametine giden yaşlı kadın, günlerce telefonu çalmayınca dolandırıldığını anladı. Polis merkezine giderek dolandırıcılardan şikayetçi olan Aysun Mercan'ın şikayeti sonrası soruşturma başlatıldı.

1982'de ODTÜ İşletme Bölümünden mezun olan, 1997'de Wales Üniversitesi'nde işletme alanında yüksek lisans yapan Aysun Mercan, pek çok banka ve büyük şirkette üst düzey görevlerde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık
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