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  4. Akılalmaz olay! İcra memuru ile 2 katibin 'haciz' oyunu davalık oldu

Akılalmaz olay! İcra memuru ile 2 katibin 'haciz' oyunu davalık oldu

08.03.2021 10:29 | Son Güncelleme:
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Akılalmaz olay! İcra memuru ile 2 katibin 'haciz' oyunu davalık oldu

İzmir'de fabrika sahibi Emre Ünlü'ye (29), aynı işi yapan ancak 3 yıldır küs olduğu amcasının borcu bahane edilerek, bir icra memuru ile kendilerini avukat olarak tanıtan 2 avukat katibi tarafından 'haciz' yalanıyla 100 bin TL'lik senet imzalatıldı. Ünlü, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre; Bornova ilçesi Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde bulunan Emre Ünlü'nün sahibi olduğu fabrikaya, 10 Şubat günü biri icra memuru 3 kişi, geldi. 2 kişi kendilerini avukat olarak tanıtırken, icra memuru, Ünlü'ye aynı işi yapan amcasının borcu olduğunu, ticari bağlantıları tespit edildiği için de haciz işlemi uygulayacaklarını söyledi. Ünlü de haciz işlemi uygulanmaması için 100 bin TL'lik senet imzaladı. Daha sonra dolandırılığını anlayan Ünlü, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Emre Ünlü, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Yetiştirmem gereken işler vardı, makineler alınırsa üretimim duracaktı. Sözleşmeyle iş yapıyoruz, teslimatlarımız gecikirse yaptırımları oluyor. Her makinenin benim için çok önemi var. Amcamın 133 bin TL'lik borcuna karşılık, 100 bin TL'lik senet imzaladım. Bu kişiler İstanbul'daki bir avukatlık bürosunda katiplik yapan şahıslarmış. 'Tüm makinaları alacağız. Her şeyi alma yetkisine sahibiz' dediler. Yediemin memurları ile fabrikadaki makineleri almak için vinçler gelmiş. İznimiz olmadan, itiraz etmemize rağmen yazıhanemizdeki bilgisayara girip arama yaptılar. Birkaç tane evrak getirip önüme koydular. Amcama ait borcun benden tahsil edileceğini, çünkü onunla ticari olarak organik bağımın tespit edildiğini söylediler. Amcamın 133 bin liralık borcunun 100 bin lirasını ödediğimiz takdirde haczin yapılmayacağını söylediler. Hatta vinç yardımıyla bazı malzemelerimi dışarı çıkardılar."

'MÜVEKKİLİM AMCASIYLA ÜÇ YILDIR GÖRÜŞMÜYOR'

Ünlü'nün avukatı Öykü Su Güler (30) de müvekkilinin amcasıyla 3 yıldır küs olduğunu belirterek, "Sadece aynı iş kolunda üretim yapması hasebiyle, siz aynı işi yürütüyorsunuz iddiasında bulunuyorlar ve organik bağı bulduklarını söylüyorlar. Müvekkilim de bu korku ve baskı altında hiç borçlu olmadığı halde senet imzalamak zorunda kalıyor. Bu kişiler kendilerini avukat olarak tanıtıyorlar. Fakat kendileri avukatlık bürosunda çalışan avukat katipler. Senetlerin baskı altında alındığına dair delillerimiz mevcut. İstanbul'da iki menfii tespit davası açtık" diye konuştu.

DHA

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