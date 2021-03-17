Akılalmaz olay! İntihar eden arkadaşının ellerini bağlayışını bile izlemiş

Olayın ardından Örcün’ün ailesinin şikayeti üzerine ‘intihara teşvik’ suçundan gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan Tunç, arkadaşının yaşadığını öne sürerek, “Ben yaşadığını düşünüyorum. Yoksa şimdiye kadar bulunurdu. Bir arkadaşının yanında kaldığını ve saklandığını düşünüyorum” dedi.

Olay, 26 Şubat günü saat 19.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Ali Tunç, polisi arayıp, kendisi gibi eşinden ayrılan arkadaşı Şahap Örcün’ün Çatalan Köprüsü’nden Seyhan Baraj Gölü’ne atladığını söyledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kıyıdan su yüzeyinden ve su altından yapılan aramalardan sonuç alınamadı.

'HAKKINI HELAL ET' DEDİ, KÖPRÜDEN ATLADI

Polisin ifadesine başvurduğu Mehmet Ali Tunç, alacaklarının sürekli aradığı için Şahap Örcün’ün intihara kalkıştığını söyledi. Yanından ayrılan Örcün'ün Çatalan Köprüsü’ne gittiğini, kendisini de yanına çağırdığını, gittiğinde ellerini kördüğüm bağladığını belirtti. Tunç, intihardan vazgeçirmek istediği Şahap Örcün’ün 'Hakkını helal et' dedikten sonra kendisini göle attığını öne sürdü.