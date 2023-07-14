Akılalmaz olay! Kafası neredeyse tamamen kopmuştu: Şimdi ise...

Filistin'de gerçekleşen olayda 12 yaşındaki Süleyman'a bisikletiyle seyir halindeyken araba çarptı. Geçirdiği kaza sonucu talihsiz çocuğun kafası neredeyse tamamen koptu. 12 yaşındaki çocuk apar topar Ein Kerem'deki Haddassah hastanesinin travma ünitesine kaldırıldı.

AĞIR YARALANDI

Doktorlar küçük çocuk getirildiğinde kafatasının arka tabanını tutan bağların ciddi şekilde hasar gördüğünü ve omurgasının üst omurlarından ayrıldığını fark etti.

Ortopedi uzmanı Dr. Ohad Einav, "Çocuğun hayatı için savaştık" açıklamasında bulundu.

Hastanedeki en yeni teknoloji sayesinde hasarlı bölgelere yeni plaklar takıldığını belirten Dr. Einav, "Ameliyatın çok karmaşık geçti ve birkaç saat sürdü." dedi.

YARDIMSIZ YÜRÜYEBİLİYOR

Dr. Einav ameliyat hakkında açıklamalarda bulunarak, "yardımsız yürümesi küçük bir şey değil" dedi.

NORMAL ŞARTLARDA HASTALARIN YARISINDAN ÇOĞU ÖLÜYOR...

Normal şartlarda tıbbi terimi 'dekapitasyon' olan kafa kopması olayını yaşayanların yüzde 55'i ölüyor.

'Dekapitasyon' durumunda tek ameliyat seçeneği ana damarlara zarar gelmediyse mümkün oluyor.

MUCİZE ÇOCUĞUN BABASINDAN AÇIKLAMA

Talihsiz çocuğun babası oğlunu kurtaran doktor ekibine teşekkür ederek, "Sevgili biricik oğlumu kurtardığın için hayatım boyunca sana teşekkür edeceğim. Allah hepinizi korusun. Senin sayende, olasılıklar düşük ve tehlike açıkken bile hayatını geri kazandı. Onu kurtaran profesyonellik, teknoloji ve travma ve ortopedi ekibinin hızlı karar vermesiydi. Söyleyebileceğim tek şey büyük bir teşekkür." dedi.

