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  4. Akılalmaz olay! Kaza yapan sürücü önce palayla saldırdı, ardından ateş açtı: Yaralılar var

Akılalmaz olay! Kaza yapan sürücü önce palayla saldırdı, ardından ateş açtı: Yaralılar var

05.05.2022 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da yaşanan trafik kazası sonrasında akılalmaz anlar yaşandı. Mahalleli kazayı duyunca şoförlerden birine tepki gösterdi. Kendisine bağırılmaması yönünde uyarılarda bulunan sürücü sinirlenip önce palayla ardından da silahla dehşet saçtı. İki mahalleli yaralandı. İlk bilgilere göre ise durumları ağır.

Akılalmaz olay! Kaza yapan sürücü önce palayla saldırdı, ardından ateş açtı: Yaralılar var

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, iki otomobilin karıştığı hasarlı trafik kazasının ardından sürücüler arasında çıkan tartışma, mahallelinin de karışmasıyla arbedeye dönüştü. Sürücülerden biri, kendisini bağırmaması yönünde uyaran mahalleliden 2 kişiye önce palayla saldırdı, ardından da belindeki tabancayı çıkartıp ateş etti. Ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Mesudiye Mahallesi Harman Sokakta meydana geldi. Hakan Kurt (36) yönetimindeki otomobil, Samet Turan (37) yönetimindeki araca çarptı. Hasarlı kazanın ardından sürücüler arasında tartışma çıktı.

ÖNCE PALA İLE SALDIRDI, SONRA ATEŞ AÇTI

Tartışmayı duyarak evlerinden sokağa çıkan Mustafa Yüncü (40) ve Yusuf Mutlu (39), bağıran sürücü Hakan Kurt'a tepki gösterdi. Hakan Kurt, kendisini bağırmaması için uyaran Mustafa Yüncü ve Yusuf Mutlu’ya önce otomobilinde bulunan palayla saldırdı, ardından da belindeki tabancayı çıkarıp kurşun yağdırdı. Mermilerin isabet ettiği Yüncü ve Mutlu kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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DURUMLARI AĞIR

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenilirken, kaçan sürücü Hakan Kurt ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa
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