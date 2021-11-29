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  4. Akılalmaz olay! Köpek zannediliyordu, vahşi kurt çıktı

Akılalmaz olay! Köpek zannediliyordu, vahşi kurt çıktı

29.11.2021 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'nın başkenti Paris çevresindeki Yvelines kentindeki yerleşim yeri yakınlarında başıboş dolaşan ve bölge sakinlerinin köpek sandığı hayvanın vahşi kurt olduğu anlaşıldı.

Akılalmaz olay! Köpek zannediliyordu, vahşi kurt çıktı

Ile de France bölgesinde yaşayanlar, haftalarca etrafta başıboş gezen bir kurdu "terk edilmiş köpek" sandı.

Bölgedeki bir avcı, köpek zannettiği hayvanı "sahibi kimse gelip alsın" diye sosyal medyada ilan verince, Fransa Biyoçeşitlilik Ofisi (OFB) Yvelines bölgesinde "sahibi aranılan köpeğin" kurt olduğunu açıkladı.

OFB, vahşi kurdun yeni bir yaşam alanına kavuşmak için bölgeden geçmeye çalıştığını bildirdi.

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BİRÇOK EVCİL HAYVAN TERK EDİLDİ

Yeni tip koronavirüs salgınının etkisini gösterdiği Avrupa ülkelerinden Fransa'da, son dönemde sokaklarda sahipsiz birçok evcil hayvan görülmeye başlandı.

Bölge sakinlerinin de vahşi kurdu sahipsiz bırakılan köpeklerden biri sandıkları için bu yanılgıya düştükleri ifade ediliyor.

Fransa Hayvanları Koruma Derneği (SPA) verilerine göre, 1 Mayıs'tan bu yana ülkede 11 binden fazla evcil hayvan sokağa terk edilmiş durumda.

AA

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