Akılalmaz olay! Korkutmak isterken hastanelik etti

Olay, İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. Bir şahıs tartıştığı adamı, korkutmak için yere açtığı ateşten seken kurşunla yaraladı. Şahıs bölgeden vatandaşların müdahalesi sonucu uzaklaştırılırken yaralı adam hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası evinde yakalanan adam, tutuklanarak cezaevine gönderilirken o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

SİLAHINI ÇEKİP YERE DOĞRU ATEŞ ETTİ

Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, insan yoğunluğunun olduğu sokak üzerinde karşılaşan Eyüp S. ile Eyüp B. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çeken Eyüp B., tabancasını çıkartarak Eyüp S.’yi korkutmak için yere doğru ateş etmeye başladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Bu sırada Eyüp S. ise tabancadan çıkan kurşunlardan kurtulmak için zıplasa da başarılı olamadı. Bacağından vurulan Eyüp S. ayakta yere düşmeyip ayakta yardım beklerken, çevrede bulunan vatandaşlar ise şüpheli Eyüp B.’yi olay yerinden uzaklaştırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ayakta bekleyen yaralı Eyüp S.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa alarak hastaneye götürdü.

EVİNDE YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede bulunan vatandaşlarla konuştuktan sonra güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde şahsın emniyette suç kaydı bulunan Eyüp B. olduğu tespit edildi. Şüpheli Eyüp B.’nin Piyalepaşa Mahallesi’nde evinde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahsa, emniyette ifadesinin alınmasının ardından “kasten yaralama” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA



