Akılalmaz olay! Kredi çekmek için boşandılar sonra dolandırıldılar

Tuba P., M.N.’nin eşi ile bankaya kredi çekmek için gitti. Ancak kocasının borçlarından dolayı kredi çıkmayınca Tuba P., kadına kocasından boşanmasını söyledi. Akşam eve gelen kadın, eşi M.N.’ye kredi çekebilmek için kağıt üstünde boşanması gerektiklerini ifade etti. Durumu kabul eden M.N. ile eşi adliyeye giderek boşanma dilekçesi verdi. Boşanma işlemlerinin ardından kredi çekmek için bankaya giden kadın, parayı alarak Tuba P.’ye verdi. Parayı alan Tuba P. geri ödemesini yapmayarak sırra kadem bastı. Olaydan sonra çift gerçekten ayrıldı. 2 yaşındaki çocuğunu göremediğini ifade eden M.N., 7 yıllık evliliğinin bu yüzden bittiğini söyledi.

“GEREKİRSE SENDEN BOŞANIRIM YİNE DE BU İŞE GİRERİM”

Eşinin inşaat işinde çok para var demesi üzerine bu işe dahil olduğunu sonradan Bitcoin’e para yatırdıklarını anladığını kaydeden mağdur M.N., “Bundan 10 ay önce eşimin arkadaşı eşime, bir inşaat işi var annemler bu işe girip kar ettiler. Dilerseniz sizde arabanızı satıp yatırım yapın, belli bir birikim yaparak ev alın diye söylemiş. Kamuda asgari ücretle çalışan işçileriz. Eşim bu durumu gelip bana söyledi. Ben eşime bir arabamız var kalsın kapımızda bu işe girme dedim. Eşim gerekirse senden boşanırım yine de bu işe gireceğim dedi. Ben izin vermek zorunda kaldım ailemi kaybetmemek için. 59 bin TL Seda K. üzerinde Tuba P.’ye para yatırdık. Tuba P. bize belirli para karşılığında kar vereceğiz yine para bulun dedi. Eşim benden habersiz 5 kişiden para toplamış. Bu paranın meblağı da toplamda 1 trilyon 800 bin liraya vuruyor. Bende çevremden toplayıp verdim. Eylül ayında bu olay patladıktan sonra 427 bin TL verdi. Daha sonra işi öğrendim ki bitcoin inşaat malzemesi değilmiş” diye konuştu.

“SENET TEKLİF ETTİ, ERTESİ GÜN SAVCILIĞA VERDİ”

M.N., “Bize senet teklifinde bulundular. Tuba P., bize 1 milyon 800 bin TL ödeyeceğine dair senet verdi. Daha sonra savcılığa zorla benden senet aldılar diye suç duyurusunda bulundu. Neden böyle bir şey yaptığını sorduğumuzda da benimle hareket edenlerin sonu gidin bakın ne haldeler, siz sürünmeye devam edeceksiniz gibi şeyler söyledi. Bunlar bizi nitelikli dolandırdılar. Hesaplarının hacklendiğini söylüyorlar, biz buna inanmıyoruz. Ortağı da Tuba P.’nin hesabında 200 trilyon para olduğunu gördüğünü söylüyor. 200’e yakın mağdur var ortada. 10 ay önce başladı bu ticaret bunlar 6 yıldır Erzurum’da bu işi yapıyorlarmış. Sonradan bitcoin olduğunu söylediler ama iş işten geçmişti. İnsan bilerek gidip de alın teri ile kazandığı parayla kumar oynamaz. 1 milyon 640 bin lira kaybımız var” dedi.