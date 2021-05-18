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Akılalmaz olay! Sattığı evi yaktı

18.05.2021 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde Murat Y., bir süre önce sattığı daireyi, boşatması istenince ateşe verdi. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, Murat Y. gözaltına alındı.

Akılalmaz olay! Sattığı evi yaktı

Gölcük ilçesi Dumlupınar Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda 7 katlı bir apartmanın en üst katında dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında daire zarar gördü.

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Ekiplerin yaptığı araştırmada, Murat Y.’nin yaşadığı evi ateşe verdiği belirlendi. Murat Y. polis tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgusunda evi yaklaşık 1 yıl önce sattığını belirten Murat Y., satın alan kişiyle mahkemelik olduğunu, bu kişinin daireyi tahliye etmesini istemesi üzerine de ateşe verdiğini söylediği belirtildi. Murat Y., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

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yangın Kocaeli
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